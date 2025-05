Con la vittoria nella 75esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Balorda Nostalgia, Olly si è guadagnato la possibilità di rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio 2025.

Durante la conferenza stampa di chiusura di quest’edizione del Festival, però, Olly non ha preso una decisione ufficiale riguardante la sua partecipazione anche se il tono delle dichiarazioni fa facilmente presupporre che, alla fine, arriverà un sì dal giovane cantautore genovese:

Tutto ciò che mi è successo ieri sera è folle. Non ho mai considerato la vittoria un’opzione. Non ho pensato all’eventualità di andare. Ho bisogno di metabolizzare… Se ho tempo per prendere questa decisione… È una grandissima opportunità, un evento bellissimo…