All’età di 82 anni e dopo una malattia, nella giornata di oggi, 13 gennaio 2025, è morto Oliviero Toscani. Il fotografo era ricoverato nell’ospedale di Cecina, dove era stato ricoverato il 10 gennaio per l’aggravarsi delle sue condizioni. Da due anni soffriva di amiloidosi, ad annunciarlo fu proprio lo stesso Toscani in un’intervista al Corriere della Sera.

Spesso ospite in vari programmi televisivi di attualità, Oliviero Toscani è stato precursore di tematiche delicate affrontate tramite le sue provocazioni in formato fotografico. Un’arte sfoggiata anche per porre il cono di luce su tabù ritenuti ‘scomodi’ per parte della società. Un potere passato tramite gli scatti di un artista eclettico, pronto a creare dibattito.

Da stamani il ricordo per Toscani è passato dalle trasmissioni del mattino Rai, Mediaset e La7. Stessa cosa anche nei servizi dei principali telegiornali e reti all-news. Spazi ad hoc su Rai Storia e La7.

Oliviero Toscani, l’omaggio di Rai Storia

Rai Storia ripropone la sua intervista del 1997 con Beppe Severgnini per la serie di Rai International Italians, cioè Italiani – che aveva il compito di raccontare la contemporaneità nazionale agli italiani all’estero. Andrà in onda oggi, alle 23:50 per poi essere replicata domani, 14 gennaio, alle 17:40.

All’epoca, Toscani – fotografo che non ha mai concesso sconti alle polemiche, ideatore e protagonista di campagne pubblicitarie che scuotevano il comune senso del pudore e toccavano temi scioccanti – collaborava con i Benetton, dirigeva il periodico “Colors” e aveva appena fondato con la famiglia di imprenditori veneti “Fabrica”, un laboratorio di idee per cercare nuovi talenti.

In quell’incontro con Severgnini, parlava delle sue origini e del padre fotografo al “Corriere della sera”, che gli aveva insegnato il mestiere, e che gli aveva dato la preparazione per portare nuovi elementi nella fotografia di moda. Toscani ricordava, poi, le campagne-scandalo degli anni 70, quella celebre dei jeans Jesus (che aveva come slogan “Chi mi ama mi segua”, di cui spiegava l’origine), per poi passare a ricordare e commentare le campagne Benetton degli anni ‘80 e ‘90, nelle quali erano state utilizzate immagini di attentati, guerre, malattie, inquinamento, che lo hanno reso uno dei maître à penser della comunicazione e della pubblicità di quegli anni.

Beppe Severgnini chiedeva a Toscani anche di commentare i leader politici dell’epoca, per poi parlare del giornalismo e degli stilisti italiani. Infine, strappava una confessione al fotografo (“non ho scelto di essere italiano”), che descriveva pregi e difetti dei connazionali.

Oliviero Toscani, l’omaggio di La7

A mezzanotte, su La7, “Ciao Oliviero“, l’omaggio a Oliviero Toscani in cui sarà trasmessa l’intervista integrale realizzata nel luglio scorso da Luca Telese nel programma In Onda, in cui parlò, con la consueta ironia, della sua vita, della malattia, del rapporto con Dio.

La scomparsa comunicata dalla famiglia

La scomparsa è stata comunicata dalla sua famiglia con queste parole: “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali“.