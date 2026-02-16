Olimpiadi, il programma di oggi: Vinatzer, Fontana e Tabanelli a caccia di altre medaglie | TV, streaming, palinsesto e dirette

Lunedì 16 febbraio 20261 si disputa la tredicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo una domenica davvero trionfale con gli ori di Federica Brignone nel gigante e Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon, più l’argento nello snowboardcross a squadre e il bronzo nella staffetta maschile di sci di fondo, l’Italia vuole continuare a sognare.

Il record di Lillehammer è battuto. E ora si tratta solo di confermare un medagliere che vede l’Italia al secondo posto assoluto alle spalle della Norvegia al di sopra della più rosea dele aspettative.

Olimpiadi,il programma di oggi

Vinatzer per lo slalom, Fontana e Sighel nello short track

In palio oggi ci sono sei medaglie e gli azzurri hanno diverse carte da giocare. La mattinata si apre con il grande appuntamento dello slalom maschile sulla mitica pista Stelvio di Bormio. Alex Vinatzer è chiamato all’impresa: riuscirà l’altoatesino a piazzare due manche perfette per conquistare un risultato di prestigio? Prima manche alle 10.00, seconda alle 13.30, entrambe in diretta su Rai2. Insieme a Vinatzer scenderanno anche Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Tommaso Sala.

Dal Bob a 2 allo short track

Contemporaneamente, alle 10.00, Patrick Baumgartner e Robert Mircea inizieranno l’avventura nel bob a 2 maschile con la prima delle due manche (la seconda alle 11.57).

Il Forum di Milano diventa teatro dello short track: alle 11.00 Arianna Fontana inizia la caccia a un’altra medaglia nei 1000 metri femminili con i quarti di finale. La campionessa valdostana, simbolo dell’Italia olimpica, punta a raggiungere le semifinali (ore 11.55) e poi la finale A prevista per le 12.42. Con lei in gara anche Elisa Confortola e Chiara Betti.

Pietro Sighel si rimetterà in gioco nei 500 metri maschili con le batterie delle 11.18, mentre alle 12.04 la staffetta maschile azzurra affronterà le semifinali con l’obiettivo di conquistare un posto nella finale per le medaglie.

Flora Tabanelli nella finale del Big Air

La serata regala l’appuntamento più atteso per i colori azzurri: alle 19.30 a Livigno si disputa la finale del Big Air femminile di sci freestyle. Flora Tabanelli, campionessa del mondo di specialità, sarà tra le grandi favorite nonostante sia tornata alle gare solo tre mesi dopo un serio infortunio. La struttura della gara prevede tre manche (19.30, 19.53, 20.17) in diretta su Rai2. Insieme a lei anche Maria Gasslitter.

Nel pattinaggio artistico, Sara Conti e Niccolò Macii tenteranno la rimonta nel free program delle coppie (ore 20.00, diretta Rai2 dalle 21.30), dopo il programma corto che li ha visti in posizione arretrata. In gara anche Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Curling decisivo per l’Italia

Doppio impegno per il curling azzurro. Gli uomini affronteranno la Cina alle 14.05 (diretta RaiSportHD) in una partita fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali. Le donne, fin qui protagoniste di un torneo avaro di soddisfazioni, sfideranno gli USA alle 19.05 (diretta RaiSportHD) con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria nel torneo.

Completano il programma il monobob femminile con Giada Andreutti e Simona De Silvestro (terza e quarta manche alle 19.00 e 21.04), il super team maschile di salto con gli sci (ore 19.00) e le semifinali di hockey ghiaccio femminile con USA-Svezia (16.40) e Canada-Svizzera (21.10).

Programma completo lunedì 16 febbraio 2026

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova

09.05 CURLING – Torneo femminile: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna 10.00 SCI ALPINO – Slalom maschile, prima manche (Rai2)

10.00 BOB – Bob a 2 maschile, prima manche

10.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni prima manche

11.00 SHORT TRACK – 1000m femminile, quarti (Rai2)

11.18 SHORT TRACK – 500m maschile, batterie (Rai2)

11.35 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni seconda manche

11.55 SHORT TRACK – 1000m femminile, semifinali (Rai2)

11.57 BOB – Bob a 2 maschile, seconda manche (Rai2)

12.04 SHORT TRACK – Staffetta maschile, semifinali (Rai2)

12.36 SHORT TRACK – 1000m femminile, finale B (Rai2)

12.42 SHORT TRACK – 1000m femminile, finale A (Rai2)

13.30 SCI ALPINO – Slalom maschile, seconda manche (Rai2) 14.05 CURLING – Italia-Cina maschile (RaiSportHD)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Semifinale femminile: USA-Svezia

19.00 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, primo turno (RaiSportHD) 19.00 BOB – Monobob femminile, terza manche

19.05 CURLING – Italia-USA femminile (RaiSportHD)

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale prima manche (Rai2)

19.43 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, secondo turno

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale seconda manche (Rai2)

20.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Free program coppie (Rai2 dalle 21.30)

20.17 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, finale terza manche (Rai2)

20.20 SALTO CON GLI SCI – Super team maschile, finale

21.04 BOB – Monobob femminile, quarta manche (Rai2)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Semifinale femminile: Canada-Svizzera (RaiSportHD)

taliani in gara lunedì 16 febbraio

SCI ALPINO Slalom maschile (10.00 e 13.30): Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

SHORT TRACK 1000m femminile (11.00 quarti, 11.55 semifinali, 12.42 finale): Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti 500m maschile batterie (11.18): Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali Staffetta maschile semifinali (12.04): Italia

BOB Bob a 2 maschile (10.00 e 11.57): Patrick Baumgartner/Robert Mircea Monobob femminile (19.00 e 21.04): Giada Andreutti, Simona De Silvestro

SCI FREESTYLE Big Air femminile finale (19.30, 19.53, 20.17): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

PATTINAGGIO ARTISTICO Coppie free program (20.00): Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini

CURLING Torneo maschile Italia-Cina (14.05) Torneo femminile Italia-USA (19.05)

COMBINATA NORDICA Trampolino grande salti di prova (09.00): Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

Dove vedere le Olimpiadi in tv e streaming

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 (dalle 10.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 a fine gare) e su RaiSportHD (dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 19.00 a fine gare). Diretta streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN e HBO Max.