Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle Olimpiadi di Milano Cortina: Federico Pellegrino ed Elia Barp nella team sprint tl di sci di fondo, la staffetta femminile di biathlon punta al podio, Arianna Fontana e le azzurre in finale nello short track. Programma completo, orari tv e streaming.

Olimpiadi, il programma di mercoledì 18 febbraio | Team sprint di fondo, staffetta di biathlon e short track le grandi speranze azzurre | TV, streaming, palinsesto e dirette

Quella di oggi – mercoledì 18 febbraio 2026 – è la quindicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver toccato quota nove ori e aver difeso il secondo posto nel medagliere davanti a colossi come Stati Uniti e Fermania, l’Italia non vuole saperne di fermarsi: oggi sono in palio nove titoli e gli azzurri si presentano con carte importanti in più discipline.

Olimpiadi, le medaglie in palio oggi

Il momento più atteso della mattinata è senza dubbio la team sprint in tecnica libera di sci di fondo: Federico Pellegrino ed Elia Barp partono tra i grandi favoriti per le medaglie. La Norvegia di Johannes Hoesflot Klaebo appare fuori portata per chiunque, ma i due posti restanti sul podio sono contesi con USA e Francia. Dopo lo splendido bronzo della staffetta maschile, l’Italia vuole confermarsi ad alto livello anche in questa specialità. Da tenere d’occhio anche la coppia femminile formata da Caterina Ganz e Iris De Martin Pinter, che potrebbe regalare una sorpresa. Le finali sono in programma tra le 11.45 e le 12.15, in diretta su Rai2.

Nel pomeriggio alle 14.45, ad Anterselva, è la volta della staffetta femminile di biathlon: Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Lisa Vittozzi proveranno ad agguantare il podio sfidando la forte Francia, favorita per l’oro, e le nazionali di Germania, Norvegia e Svezia. La staffetta azzurra ha le carte in regola per competere: Lisa Vittozzi, fresca vincitrice dell’inseguimento, sarà l’ancora di chiusura della squadra.

La serata si preannuncia ricchissima con lo short track a Milano: alle 20.59 le azzurre della staffetta femminile – con Arianna Fontana in testa – saranno in finale A con Corea del Sud, Canada e Olanda, in quello che si preannuncia un epilogo all’ultimo respiro. Alle 21.29 Pietro Sighel avrà l’ultima chance in gara individuale nei 500 metri: dopo le eliminazioni premature nei 1000 e nei 1500, l’azzurro avrà bisogno di un reset mentale per dare il meglio di sé. In gara nei 500 maschili anche Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali.

Olimpiadi, sci alpino, curling e snowboard

La mattinata si apre con lo slalom femminile a Cortina d’Ampezzo (prima manche alle 10.00, seconda alle 13.30): Lara Della Mea ci riprova dopo la beffa sfiorata nel gigante, Martina Peterlini e Anna Trocker completano la squadra azzurra. La favorita d’obbligo è la statunitense Mikaela Shiffrin, chiamata a vincere dopo una spedizione olimpica finora sottotono; attenzione anche alla svizzera Camille Rast e all’albanese Lara Colturi.

Doppio impegno per il curling azzurro: gli uomini di Joel Retornaz sfidano il Canada alle 14.05 in una partita fondamentale per la qualificazione alle semifinali; le donne affrontano il Canada alle 19.05. Per lo snowboard si assegnano i titoli dello slopestyle maschile e femminile; per lo sci freestyle il programma prevede la finale degli aerials femminili. La giornata comprende anche i quarti di finale del torneo di hockey ghiaccio maschile.

Olimpiadi, mercoledì 18 febbraio | Il programma

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 4

09.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Danimarca, Gran Bretagna-USA, Svezia-Corea del Sud

09.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, qualificazioni (RaiSportHD)

10.00 SCI ALPINO – Slalom femminile, prima manche (Rai2)

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 1

10.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazioni 1

10.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, qualificazioni

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazioni 2 (Rai2 in alternanza)

11.20 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale prima manche

11.45 SCI DI FONDO – Team sprint tl femminile, finale (Rai2)

11.48 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale seconda manche

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 1: Slovacchia-Germania (RaiSportHD)

12.15 SCI DI FONDO – Team sprint tl maschile, finale

12.16 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, finale terza manche

13.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale prima manche

13.30 SCI ALPINO – Slalom femminile, seconda manche (Rai2)

14.00 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, finale seconda manche

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 2

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada, Cechia-Cina, Norvegia-Svizzera, Gran Bretagna-USA (RaiSportHD)

14.30 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale prima manche

14.45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile (Rai2)

14.58 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale seconda manche

15.26 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale terza manche

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 2: Canada-Cechia

18.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 3: Finlandia-Svizzera (RaiSportHD)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Canada, Gran Bretagna-Giappone, Svizzera-Danimarca, Cina-Svezia (Rai2 fino alle 20.15, poi RaiSportHD)

20.15 SHORT TRACK – 500 metri maschile, quarti di finale (Rai2)

20.42 SHORT TRACK – 500 metri maschile, semifinali

20.50 SHORT TRACK – Staffetta femminile, finale B (Rai2)

20.59 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, finale A (Rai2)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, quarto di finale 4: USA-Svezia (RaiSportHD poi Rai2)

21.24 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale B (Rai2)

21.29 SHORT TRACK – 500 metri maschile, finale A (Rai2)

Olimpiadi, gli italiani in gara oggi

COMBINATA NORDICA Trampolino grande, prove (09.00): Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

SCI DI FONDO Team sprint tl femminile, qualificazioni (09.45): Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter

BOB Bob a 4 maschile, prove cronometrate (10.00): Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

SCI ALPINO Slalom femminile, prima manche (10.00): Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

SCI DI FONDO Team sprint tl maschile, qualificazioni (10.15): Elia Barp/Federico Pellegrino

SCI DI FONDO Team sprint tl femminile, finale eventuale (11.45): Caterina Ganz/Iris De Martin Pinter

SCI DI FONDO Team sprint tl maschile, finale eventuale (12.15): Elia Barp/Federico Pellegrino

SCI ALPINO Slalom femminile, seconda manche eventuale (13.30): Lara Della Mea, Martina Peterlini, Anna Trocker

BOB Bob a 2 femminile, prove cronometrate (14.00): Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

CURLING Torneo maschile Italia-Canada (14.05)

BIATHLON Staffetta 4×6 km femminile (14.45): Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Michela Carrara, Lisa Vittozzi

CURLING Torneo femminile Italia-Canada (19.05

SHORT TRACK 500 metri maschili, quarti di finale (20.15): Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

SHORT TRACK 500 metri maschili, semifinali eventuali (20.42): Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

SHORT TRACK Staffetta 3000 metri femminile, finale A (21.00): Italia (Arianna Fontana e altre)

SHORT TRACK 500 metri maschili, finale B eventuale (21.24): Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

SHORT TRACK 500 metri maschili, finale A eventuale (21.29): Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali

Olimpiadi, in TV e streaming: dove vederle

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 (dalle 09.45 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 a fine gare) e su RaiSportHD (dalle 09.45 alle 10.45, dalle 12.10 alle 16.50 e dalle 18.10 a fine gare). Diretta streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN e HBO Max.