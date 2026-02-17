Olimpiadi, il programma di martedì 17 febbraio | Team pursuit speed skating e staffetta di biathlon le grandi speranze azzurre | TV, streaming, palinsesto e dirette

Quella di oggi – martedì 17 febbraio 2026 – è la quattordicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver già superato ogni record della storia olimpica italiana con 8 ori e 23 medaglie complessive, secondo posto assoluto nel medagliere alle spalle della Norvegia, l’Italia non vuole saperne di fermarsi. Oggi in palio ci sono altri sette titoli e gli azzurri si presentano con carte importanti in più discipline.

Olimpiadi, le medaglie in palio oggi

Il momento più atteso è senza dubbio il team pursuit maschile di speed skating: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti e Riccardo Lorello sfidano i Paesi Bassi nelle semifinali delle 14.30. In caso di vittoria, la finale per l’oro è a portata di mano. Un appuntamento da non perdere, in diretta su Rai2.

In contemporanea alle 14.30 scatta anche la staffetta maschile di biathlon: Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin e Tommaso Giacomel proveranno a sorprendere le favorite Francia e Norvegia. La squadra azzurra ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli in questa stagione e il podio non è un’utopia.

Alle 12.10 occhi puntati sulla pista di hockey ghiaccio: l’Italia affronta la Svizzera in un playoff che vale la qualificazione ai quarti di finale. Gli azzurri cercheranno l’impresa davanti al pubblico di casa, in diretta su RaiSportHD.

Combinata nordica, curling e pattinaggio

La mattinata si era apert acon la combinata nordica: Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin si giocano tutto prima nel salto dal trampolino grande alle 10.00 e poi nei 10 km di fondo alle 13.45, entrambi in diretta su Rai2.

Doppio impegno per il curling azzurro: le donne affrontano il Giappone alle 14.05 (diretta RaiSportHD dalle 14.40) e gli uomini sfidano gli USA alle 19.05 (diretta RaiSportHD), in una partita fondamentale per la qualificazione alle semifinali.

In serata, dalle 18.45, Lara Naki Gutmann si esibisce nel programma corto del pattinaggio artistico femminile, con la diretta su Rai2 dalle 19.15. Patrick Baumgartner e Robert Mircea completano la loro avventura nel bob a 2 maschile con la terza manche alle 19.00 e la quarta alle 21.05.

Programma completo martedì 17 febbraio 2026

09.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Svizzera-Svezia, Cechia-Germania, USA-Cina

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande (Rai2)

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 1 (Rai2)

11.30 SCI FREESTYLE – Aerials femminile, qualificazione 2 (Rai2)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Germania-Francia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia (RaiSportHD)

13.00 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, finale (Rai2 e RaiSportHD)

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 1

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km (Rai2)

14.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Giappone, Svezia-Canada, Danimarca-USA, Corea-Svizzera (RaiSportHD dalle 14.40)

14.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazione 2

14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7,5 km maschile (Rai2)

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia-Paesi Bassi e USA-Cina (Rai2)

14.52 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, semifinali

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Cechia-Danimarca (Rai2 dalle 17.00)

16.41 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per il bronzo

16.47 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, finale per l’oro

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile (Rai2 dalle 19.15)

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche (Rai2)

19.05 CURLING – Torneo maschile: Italia-USA, Canada-Gran Bretagna, Germania-Svizzera, Svezia-Norvegia (RaiSportHD)

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale prima manche (Rai2)

19.53 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale seconda manche (Rai2)

20.18 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, finale terza manche

21.03 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche (Rai2)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svezia-Lettonia (RaiSportHD)

Italiani in gara martedì 17 febbraio

COMBINATA NORDICA Inseguimento individuale maschile (09.10 trial, 10.00 salto, 13.45 fondo): Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

HOCKEY GHIACCIO Torneo maschile playoff (12.10): Svizzera-Italia

BOB Bob a 2 femminile, prova cronometrata (14.00): Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

CURLING Torneo femminile Italia-Giappone (14.05)

BIATHLON Staffetta 4×7,5 km maschile (14.30): Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel

SPEED SKATING Team pursuit maschile semifinali (14.30): Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi

SPEED SKATING Team pursuit maschile finale bronzo eventuale (16.22) o finale oro eventuale (16.28): Italia

PATTINAGGIO DI FIGURA Short program femminile (18.45): Lara Naki Gutmann

BOB Bob a 2 maschile terza manche (19.00) e quarta manche (21.05): Patrick Baumgartner/Robert Mircea

CURLING Torneo maschile Italia-USA (19.05)

Dove vedere le Olimpiadi in tv e streaming

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 (dalle 10.00 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 a fine gare) e su RaiSportHD (dalle 12.30 alle 17.00 e dalle 19.00 a fine gare). Diretta streaming disponibile gratuitamente su RaiPlay e per gli abbonati su Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN e HBO Max.