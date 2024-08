Tutte le informazioni sulle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vederle in tv, calendario, programma, gli atleti italiani in gara.

Dal 26 luglio all’11 agosto 2024, si terrà la 33esima edizione delle Olimpiadi che si svolgerà a Parigi, a 100 anni esatti dall’ultima volta in cui la capitale francese ospitò l’evento sportivo per eccellenza. In queste due settimane di gare, saranno messe in palio 329 medaglie d’oro in 39 discipline diverse.

Sarà possibile seguire i giochi olimpici in diretta televisiva sulla Rai, su Eurosport, su Sky, su discovery+ e non solo.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Olimpiadi Parigi 2024: oggi in tv in chiaro

Mercoledì 7 agosto

Su Rai 2, gli appuntamenti di oggi sono i seguenti:

– ore 9 e ore 11 Atletica: Sessione mattutina;

– ore 13:30 Skateboard: Park Uomini (preliminari);

– ore 14 Pallanuoto: Croazia-Spagna Uomini (quarti di finale);

– ore 15 Vela: Medal Race Dinghy Uomini e Donne;

– ore 16 Golf: Individuale Donne (primo turno);

– ore 17 Beach Volley: Spagna-Canada Donne (quarti di finale);

– ore 18 Ciclismo su Pista: Qualificazioni e Finali;

– ore 19:50 Pallavolo: Italia-Francia Uomini (semifinale);

– ore 22 Atletica: Sessione serale.

Su Rai Sport, invece, l’appuntamento è dalle ore 12:30 fino alle ore 23:15.

Olimpiadi Parigi 2024: dove vederle in tv

Dove vedere le Olimpiadi 2024 su Rai?

La Rai offrirà 360 ore di diretta in chiaro per quanto riguarda i giochi olimpici di Parigi 2024 (15 ore al giorno di diretta per quanto riguarda Rai 2). Il secondo canale di riferimento sarà Rai Sport. Le Olimpiadi saranno visibili anche in streaming su RaiPlay.

Dove vedere le Olimpiadi 2024 su Sky?

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno visibili su Sky grazie a Eurosport.

Il recente accordo tra Sky e Warner Bros. Discovery, infatti, ha consentito un ampliamento dell’offerta dei canali Eurosport disponibili su Sky. Per seguire le Olimpiadi, gli abbonati Sky avranno a disposizione 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili anche in streaming su NOW, si aggiungeranno 8 nuovi canali dedicati all’evento, tra cui Eurosport 4K (disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo). I canali aggiuntivi di Eurosport in HD saranno visibili anche su Sky Go.

Anche Sky Sport 24 offrirà news, speciali, interviste e aggiornamenti live con i propri inviati. La squadra di talent di Sky che si occuperà delle Olimpiadi sarà formata da Federica Lodi, Sara Cometti, Flavio Tranquillo, Fabio Tavelli, Nicola Roggero, Francesco Pierantozzi, Federica Frola, Alessandro Acton, Alessandro Mamoli, Eleonora Cottarelli, Francesca Zambon e Danilo Freri, più i commentatori Giovanni Bruno, Stefano Pescosolido per il tennis, Cristina Chiuso per il nuoto, Stefano Baldini e Silvano Chesani per l’atletica, Andrea Gardini e Giacomo Sintini per la pallavolo ed Erika Kirpu per la scherma.

Dove vedere le Olimpiadi 2024 su discovery+?

Eurosport non è visibile solo su Sky ma anche su discovery+ e Eurosport Player.

discovery+ coprirà l’evento con 3800 ore di diretta e con approfondimenti, speciali, collegamenti da Casa Italia e un team di oltre 100 talent composto, tra gli altri, da Dorothea Wierer, Margherita Granbassi, Roberta Vinci, Valentina Marchei, Rachele Sangiuliano, Andrea Meneghin, Luca Dotto, Pino Maddaloni, Roberto Cammarelle, Riccardo Magrini, Michele Frangilli, Hugo Sconochini, Marta Pagnini, Marco Aurelio Fontana, Rossano Galtarossa, Leonardo Binchi, Aglaia Pezzato e altri. A questi, si aggiungono i conduttori e giornalisti Marco Cattaneo, Giulia Cicchinè, Guido Bagatta, Fabrizio Monari e Zoran Filicic.

Gianmarco Tamberi, infine, è Olympic Ambassador di Warner Bros. Discovery.

Dove vedere le Olimpiadi 2024 su DAZN?

DAZN coprirà l’evento con 700 ore di programmazione. Sulla piattaforma, saranno visibili 8 canali di Eurosport, due dedicati al meglio della giornata, tenendo conto anche degli atleti italiani impegnati, e gli altri sei suddivisi per discipline.

Dove vedere le Olimpiadi 2024 su TIMVision?

TIMVision, invece, metterà a disposizione 14 canali di Eurosport (i primi nove canali, l’opzione 4K e i quattro canali Eurosport 360) per un totale di oltre 2000 ore di diretta. Si potranno vedere anche oltre quattro gare contemporaneamente con la modalità Multilive.

Dove vedere le Olimpiadi 2024 su Prime Video?

Su Prime Video, invece, è possibile sottoscrivere l’abbonamento mensile alla piattaforma discovery+.

Olimpiadi Parigi 2024: programma, oggi

Mercoledì 7 agosto 2024

ore 7:30

Atletica leggera

Maratona di Marcia a Staffetta Mista

ore 9

Golf

Stroke Play Individuale Donne – Turno 1

ore 9

Taekwondo

Contest Qualificazione Uomini -58kg

ore 9:09

Taekwondo

Contest Qualificazione Donne -49kg – Timor Est-Marocco

ore 9:30

Canoa Sprint

Kayak Singolo Donne 500m Batterie

ore 9:30

Pallamano

Quarto di finale Uomini Uomini – Spagna-Egitto

ore 9:33

Taekwondo

Ottavi di finale Donne -49kg

ore 9:46

Taekwondo

Ottavi di finale Uomini -58kg

ore 10

Arrampicata sportiva

Boulder e Lead Uomini, Semifinale – Lead

ore 10

Tennistavolo

Quarto di finale a squadre Donne – India-Germania

ore 10

Tennistavolo

Quarto di finale a squadre Uomini – Cina-Corea del sud

ore 10

Tuffi

Semifinale Trampolino 3m Uomini

ore 10:05

Atletica leggera

Qualificazioni Salto in alto Uomini

ore 10:15

Atletica leggera

Turno 1 100m Ostacoli Donne

ore 10:25

Atletica leggera

Qualificazioni Lancio del giavellotto Donne – Gruppo A

ore 10:40

Canoa Sprint

Kayak Singolo Uomini 1000m Batterie

ore 11

Lotta

Arena Campo di Marte Mat A

ore 11

Lotta

Arena Campo di Marte Mat B

ore 11

Lotta

Arena Campo di Marte Mat C

ore 11

Pallacanestro

Quarto di finale Donne – Serbia-Australia

ore 11:10

Atletica leggera

Turno 1 5000m Uomini

ore 11:40

Canoa Sprint

Canoa Singolo Uomini 1000m Batterie

ore 11:50

Atletica leggera

Qualificazioni Lancio del giavellotto Donne – Gruppo B

ore 11:55

Atletica leggera

Turno 1 800m Uomini

ore 12:03

Vela

Kite donne

ore 12:13

Vela

Gara Medaglia Dinghy Donne

ore 12:23

Vela

Kite uomini

ore 12:30

Skateboard

Preliminari Park Uomini

ore 12:35

Arrampicata sportiva

Speed Donne Quarti di finale

ore 12:45

Atletica leggera

Turno ripescaggi 1500m Donne

ore 12:45

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Qualificazioni

ore 12:46

Arrampicata sportiva

Speed Donne Semifinali

ore 12:54

Arrampicata sportiva

Speed Donne Finale

ore 13:13

Vela

Gara Medaglia Dinghy Uomini

ore 13:26

Ciclismo su pista

Keirin Donne, Primo Turno

ore 13:30

Canoa Sprint

Quarti di finale Kayak Singolo Donne 500m

ore 13:30

Pallamano

Quarto di finale Uomini Uomini – Germania-Francia

ore 13:52

Ciclismo su pista

Inseguimento Squadre Donne, Primo turno

ore 14

Hockey

Semifinale Donne – Paesi Bassi-Argentina

ore 14

Pallanuoto

Quarto di finale Uomini – Croazia-Spagna

ore 14:10

Canoa Sprint

Quarti di Finale Kayak Singolo Uomini 1000m

ore 14:30

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Trentaduesimi di finale

ore 14:30

Pallacanestro

Quarto di finale Donne – Spagna-Belgio

ore 14:30

Taekwondo

Quarti di finale Donne -49kg

ore 14:40

Canoa Sprint

Quarti di finale Canoa Singolo Uomini 1000m

ore 14:40

Taekwondo

Quarti di finale Uomini -58kg

ore 14:43

Vela

Gara Medaglia Multiscafo misto

ore 15

Sollevamento pesi

61kg Uomini

ore 15

Tennistavolo

Quarto di finale a squadre Donne – Cina-Taipei Cinese

ore 15

Tennistavolo

Quarto di finale a squadre Uomini – Brasile-Francia

ore 15

Tuffi

Preliminari Trampolino 3m Donne

ore 15:10

Ciclismo su pista

Keirin Donne, Ripescaggi

ore 15:30

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Trentaduesimi di finale Ripescaggi

ore 15:35

Pallanuoto

Quarto di finale Uomini – Grecia-Serbia

ore 15:43

Vela

Gara Medaglia Dinghy misto

ore 16

Pallavolo

Semifinali Uomini – Polonia-Stati Uniti

ore 16:21

Taekwondo

Semifinali Donne -49kg

ore 16:36

Taekwondo

Semifinali Uomini -58kg

ore 17

Beach Volley

Quarto di finale Donne – Spagna-Canada

ore 17:30

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Sedicesimi di finale

ore 17:30

Pallamano

Quarto di finale Uomini Uomini – Danimarca-Svezia

ore 17:30

Skateboard

Finale Park Uomini

ore 18

Beach Volley

Quarto di finale Donne – Brasile-Lettonia

ore 18

Pallacanestro

Quarto di finale Donne – Germania-Francia

ore 18:04

Ciclismo su pista

Inseguimento Squadre Uomini, Finali

ore 18:15

Atletica leggera

Finale Salto con l’asta Donne

ore 18:15

Lotta

Arena Campo di Marte Mat B

ore 18:42

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Trentaduesimi di finale Ripescaggi

ore 18:57

Ciclismo su pista

Inseguimento Squadre Donne, Finali

ore 19

Hockey

Semifinale Donne – Belgio-Cina

ore 19

Pallanuoto

Quarto di finale Uomini – Stati Uniti-Australia

ore 19:05

Atletica leggera

Semifinale 110m Ostacoli Uomini

ore 19:15

Atletica leggera

Qualificazioni Salto triplo Uomini

ore 19:30

Nuoto artistico

Routine Acrobatica a squadre

ore 19:30

Sollevamento pesi

49kg Donne

ore 19:30

Taekwondo

Ripescaggi Donne -49kg

ore 19:35

Atletica leggera

Semifinale 400m Ostacoli Uomini

ore 19:38

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Ottavi di finale

ore 19:40

Taekwondo

Ripescaggi Uomini -58kg

ore 20

Pallavolo

Semifinali Uomini – Italia-Francia

ore 20

Tennistavolo

Semifinale a squadre Uomini – Giappone-Svezia

ore 20:02

Atletica leggera

Semifinale 200m Uomini

ore 20:14

Ciclismo su pista

Sprint Uomini, Ottavi di finale Ripescaggi

ore 20:19

Taekwondo

Contest Medaglia di bronzo Donne -49kg

ore 20:25

Atletica leggera

Finale Lancio del disco Uomini

ore 20:34

Taekwondo

Contest Medaglia di bronzo Uomini -58kg

ore 20:35

Pallanuoto

Quarto di finale Uomini – Italia-Ungheria

ore 20:45

Atletica leggera

Semifinale 400m Donne

ore 21

Beach Volley

Quarto di finale Uomini – Spagna-Norvegia

ore 21:19

Taekwondo

Contest Medaglia d’oro Donne -49kg

ore 21:20

Atletica leggera

Finale 400m Uomini

ore 21:30

Pallacanestro

Quarto di finale Donne – Nigeria-Stati Uniti

ore 21:30

Pallamano

Quarto di finale Uomini Uomini – Norvegia-Slovenia

ore 21:30

Pugilato

57kg Donne – Semifinali

ore 21:37

Taekwondo

Contest Medaglia d’oro Uomini -58kg

ore 21:43

Atletica leggera

Finale 3000m Siepi Uomini

ore 22

Beach Volley

Quarto di finale Uomini – Qatar-Stati Uniti

ore 22:02

Pugilato

+92kg Uomini – Semifinali

ore 22:34

Pugilato

63,5kg Uomini – Finale – Francia-Cuba

ore 22:51

Pugilato

80kg Uomini – Finale – Kazakistan-Ucraina

La 33esima edizione dei Giochi Olimpici ha avuto inizio venerdì 26 luglio e terminerà domenica 11 agosto 2024.

Olimpiadi Parigi 2024: medaglie Italia, atleti italiani

L’Italia sta prendendo parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 con 402 atleti, impegnati in 32 sport e in 38 discipline. Si tratta della delegazione più numerosa di sempre per quanto riguarda l’Italia ai giochi olimpici.

Gli atleti azzurri si misureranno nei seguenti sport: Arrampicata sportiva, Atletica leggera, Badminton, Beach volley, Break dance, Canoa/Kayak, Canottaggio, Ciclismo, Equitazione, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, Golf, Judo, Lotta, Nuoto, Nuoto artistico, Pallanuoto, Pallavolo, Pentathlon moderno, Pugilato, Scherma, Skateboard, Sollevamento pesi, Surf, Taekwondo, Tennis, Tennistavolo, Tiro, Tiro con l’arco, Triathlon, Tuffi e Vela.

Per quanto riguarda il medagliere, l’Italia è attualmente in ottava posizione con 26 medaglie: i 9 ori conquistati dai nuotatori Nicolò Martinenghi (100 metri rana maschili) e Thomas Ceccon (100 metri dorso maschili), dalle schermitrici Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria (Spada a squadre femminile), dal canoista Giovanni De Gennaro (Slalom K1 maschile), dalla judoka Alice Bellandi (78 kg femminile), dalla velista Marta Maggetti (IQFoil femminile), dalle tenniste Sara Errani e Jasmine Paolini (Doppio femminile), dalla ginnasta Alice D’Amato (Trave) e dai tiratori a volo Gabriele Rossetti e Diana Bacosi (Skeet a squadre), i 10 argenti conquistati dal ciclista Filippo Ganna (Cronometro maschile), dal tiratore a segno Federico Nilo Maldini (Pistola 10 metri aria compressa), dallo schermidore Filippo Macchi (Fioretto individuale maschile), dalle ginnaste Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa (Concorso a squadre femminile), dai canottieri Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi (4 di coppia maschile), dalla tiratrice a volo Silvana Stanco (Trap femminile), dalle schermitrici Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo (Fioretto a squadre femminile), dai canottieri Stefano Oppo e Gabriel Soares (2 di coppia pesi leggeri maschile), dal nuotatore Gregorio Paltrinieri (1500 metri stile libero maschili) e dagli schermidori Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi (Fioretto a squadre maschile) e i 7 bronzi conquistati dallo schermidore Luigi Samele (Sciabola individuale maschile), dai nuotatori Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (Staffetta 4×100 metri stile libero maschile), dal tiratore a segno Paolo Monna (Pistola 10 metri aria compressa), dal nuotatore Gregorio Paltrinieri (800 metri stile libero maschili), dal tennista Lorenzo Musetti (Singolare maschile), dalla ginnasta Manila Esposito (Trave) e dal lunghista Mattia Furlani (Salto in lungo).