Il 2025 non poteva iniziare in modo migliore per il nostro Jannik Sinner, numero 1 al mondo, che, dopo il trionfo all’Australian Open dell’anno scorso, è giunto nuovamente in finale nel primo Slam della stagione.

Per il tennista altoatesino, si tratta della terza finale di Slam in carriera, dopo la precitata finale dell’Australian Open 2024 e la finale dello US Open 2024, entrambe vinte.

L’avversario che Sinner affronterà per la finale dell’Australian Open 2025, sul campo centrale della Rod Laver Arena di Melbourne, sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 2 al mondo, anche lui alla terza finale di Slam in carriera dopo la finale dello US Open 2020 e la finale del Roland Garros 2024, entrambe perse.

Sinner è arrivato alla finale di questo Slam dopo aver battuto il cileno Nicolás Jarry al primo turno, l’australiano Tristan Schoolkate al secondo turno, lo statunitense Marcos Giron al terzo turno, il danese Holger Rune al quarto turno, l’australiano Alex de Minaur ai quarti di finale e lo statunitense Ben Shelton in semifinale.

Sinner-Zverev: dove vederla

La finale tra Sinner e Zverev sarà visibile in chiaro e senza abbonamenti.

Nonostante le finali degli Slam non siano ancora considerati eventi di particolare rilevanza nazionale e quindi, stando alla norma dell’AgCom, la trasmissione in chiaro non è obbligatoria, la finale dell’Australian Open 2025 andrà in onda ugualmente in chiaro.

Il canale NOVE ha annunciato ufficialmente che trasmetterà la finale tra Sinner e Zvever, domenica 26 gennaio 2025, a partire dalle ore 9:30. Il match sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale del canale.

Il match sarà anticipato dal prepartita con i volti del tennis di Eurosport, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe e Mats Wilander. Al commento, invece, troveremo Jacopo Lo Monaco e Barbara Rossi.

Il match tra Sinner e Zverev andrà in onda anche in simulcast su Eurosport. Su Sky, il match andrà in onda su Eurosport 1, canale 210. Eurosport è disponibile anche in streaming su NOW, DAZN, TIMvision, discovery+ e sulla piattaforma Eurosport Player.