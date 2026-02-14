Olimpiadi Milano Cortina 2026, programma sabato 14 febbraio: orari, italiani in gara, tv e streaming

Il Programma completo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di oggi, sabato 14 febbraio: tutti gli italiani in gara, orari, dirette tv Rai e streaming. Gigante maschile, biathlon e short track i piatti forti.

Prosegue lo spettacolo delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina che taglia il traguardo del suo secondo fine settimana.

Quella di oggi è l’undicesima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con sette titoli in palio e una fitta presenza azzurra in diverse discipline. L’Italia arriva da un venerdì poco brillante, condito sì dal bronzo di Michela Moioli nello snowboardcross ma purtroppo anche dalle delusioni che portano la firma di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon e di Davide Ghiotto sui 10.000 metri di speed skating.

Le gare di oggi

Gigante maschile: Vinatzer e Franzoni per l’impresa a Bormio

Il piatto forte della giornata è il gigante maschile sulla pista Stelvio di Bormio, con prima manche fissata alle 10.00 e seconda manche alle 13.30. L’Italia si aggrappa ad Alex Vinatzer, chiamato a piazzare due manche solide e di spessore per cercare di agguantare un difficilissimo risultato di rilievo. Attenzione anche a Giovanni Franzoni, che si rimetterà in gioco dopo l’argento in discesa libera, oltre a Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. Diretta tv su Rai 2.

Italiani in gara: Alex Vinatzer, Giovanni Franzoni, Luca De Aliprandini, Tobias Kastlunger.

Biathlon: Wierer e Vittozzi per l’impresa nella sprint femminile

Si vuole sognare in grande alle 14.45 con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint femminile di biathlon sulle nevi di Anterselva. Le azzurre riusciranno a essere protagoniste sui 7,5 km sugli sci di fondo con un paio di passaggi al poligono? Ogni errore comporta un giro di penalità. In gara anche Hannah Auchentaller e Michela Carrara. Diretta tv su Rai 2.

Italiane in gara: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Michela Carrara.

Short track: Sighel per il riscatto, semifinale staffetta femminile

Pietro Sighel tornerà in scena sul ghiaccio di Milano dopo la squalifica rimediata sui 1000 metri, con tutta la voglia di riscattarsi sui 1500 metri. Si parte dai quarti di finale alle 20.15, per arrivare alle semifinali alle 21.44 e alle finali tra le 22.27 e le 22.34. Grande attesa anche per Arianna Fontana nelle batterie dei 1000 metri (ore 21.00) e le semifinali della staffetta femminile (ore 22.00), dove l’Italia sarà tra le favorite. In gara anche Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini, Elisa Confortola e Chiara Betti. Diretta tv su Rai 2.

Italiani in gara: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini (1500 m uomini); Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti (1000 m donne); staffetta 3000 m femminile.

Sci di fondo: staffetta femminile in Val di Fiemme

Ben poche speranze per la nostra Nazionale alle 12.00 nella staffetta femminile di sci di fondo in Val di Fiemme (4×7,5 km), con Italia schierata con Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol. Il pensiero è già alla 4×7,5 km maschile di domenica. Diretta tv su Rai 2 fino alle 13.00, poi su RaiSportHD.

Big Air: Flora Tabanelli torna in gara

Da non perdere il rientro in gara di Flora Tabanelli, Campionessa del Mondo di Big Air che si cimenterà nelle qualificazioni della sua disciplina prediletta alle 19.30 (tre manche fino alle 21.00). L’obiettivo è chiaramente la qualificazione alla finale. In gara anche Maria Gasslitter.

Italiane in gara: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter.

Hockey ghiaccio: Italia-Finlandia per chiudere il girone

Alle 16.40 l’Italia dell’hockey ghiaccio affronterà la Finlandia nell’ultima partita del girone. Diretta tv su RaiSportHD dalle 16.45 (o qualche minuto dopo il calcio femminile di Serie A).

Skeleton, salto con gli sci, speed skating e curling: gli altri azzurri in gara

La giornata propone le due manche conclusive dello skeleton femminile con Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio (ore 18.00 e 19.35, diretta Rai 2 in alternanza con il salto con gli sci). Nel salto con gli sci maschile (trampolino grande), trial round alle 17.30, primo turno alle 18.45 e finale dalle 19.57 con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon e Alex Insam (diretta RaiSportHD dalle 20.30). Nello speed skating, Jeffrey Rosanelli sarà in gara sui 500 metri maschili alle 17.00, mentre alle 16.00 tocca ai quarti di finale del team pursuit femminile. Doppia partita per l’Italia nel curling femminile: alle 9.05 contro la Cina e alle 19.05 contro la Svezia, serve invertire la rotta dopo un pessimo avvio.

Programma completo e orari di sabato 14 febbraio

09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 2

09.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Cina (diretta Rai 2)

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche (diretta Rai 2)

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 3

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali (diretta Rai 2)

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale bronzo (diretta Rai 2)

11.48 SCI FREESTYLE – Dual mogols femminile, finale oro (diretta Rai 2)

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7,5 km femminile (diretta Rai 2 fino alle 13.00, poi RaiSportHD)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Svezia-Slovacchia

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Germania-Lettonia

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche (diretta Rai 2)

14.05 CURLING – Torneo maschile: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA

14.45 BIATHLON – Sprint 7,5 km femminile (diretta Rai 2)

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Italia-Finlandia (diretta RaiSportHD dalle 16.45)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Canada-Germania

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschile

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche (diretta Rai 2)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno (diretta Rai 2 dalle 19.00 in alternanza con altri sport)

19.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Svezia (diretta RaiSport fino alle 20.30, poi in alternanza con altri sport)

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni prima manche

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche (diretta Rai 2 in alternanza con il salto con gli sci)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale (diretta RaiSportHD dalle 20.30)

20.15 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni seconda manche

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, quarti di finale (diretta RaiSportHD in alternanza con altri sport)

20.59 SHORT TRACK – 1000 metri femminile, batterie (diretta Rai 2)

21.00 SCI FREESTYLE – Big Air femminile, qualificazioni terza manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: USA-Danimarca (diretta RaiSportHD dopo il curling)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale: Finlandia-Svizzera

21.44 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, semifinali (diretta Rai 2)

22.00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali (diretta Rai 2)

22.27 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale B (diretta Rai 2)

22.34 SHORT TRACK – 1500 metri maschile, finale A (diretta Rai 2)

Dove vedere le Olimpiadi oggi in tv e streaming

Diretta tv: Rai 2 dalle 09.05 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30, dalle 21.00 fino al termine; RaiSportHD dalle 09.45 alle 14.40 e dalle 16.45 fino al termine. Unica finestra fuori dalle Olimpiadi quella per il calcio femminile di Serie A.

Diretta streaming: Rai Play (gratis); Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max (per abbonati).