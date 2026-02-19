Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di giovedì 19 febbraio | Sci alpinismo, combinata nordica, pattinaggio artistico e curling

È la sedicesima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e il programma è ricchissimo, con sei titoli in palio e l’Italia chiamata a difendere il secondo posto nel medagliere generale con l’obiettivo di avvicinarsi quanto prima alla soglia dei trenta allori complessivi, un record assoluto

Altre sei medaglie d’oro in palio nella giornata di oggi del programma olimpico di Milano e Cortina 2026. Con grandissima curiosità per lo sci alpinismo, disciplina che debutta ai Giochi proprio in questa edizione e che vede la squadra azzurra con alcune ambizioni di podio.

Sci alpinismo e combinata nordica

Le sprint mettono in palio due titoli e l’Italia si presenta con tre atleti di valore: Giulia Murada e Alba De Silvestro in campo femminile, Michele Boscacci in quello maschile. Le batterie scattano alle 9.50 (femminile) e alle 10.30 (maschile), con semifinali e finali nel pomeriggio a partire dalle 12.55.

Nella combinata nordica è di scena il team sprint: Samuel Costa e Aron Kostner rappresenteranno l’Italia nel salto (dalle 10.00) e nello sci di fondo (dalle 14.00). Da seguire con attenzione anche i 1500 metri maschili di speed skating, in programma alle 16.30: Daniele Di Stefano cercherà di inserirsi nella lotta per le medaglie sulle orme dei grandi risultati ottenuti in questi Giochi da Francesca Lollobrigida e dall’inseguimento a squadre maschile.

Olimpiadi, pattinaggio e curling

In serata (ore 19.00) si assegna il titolo nell’individuale femminile di pattinaggio artistico: Lara Naki Gutmann sarà l’unica rappresentante italiana nel programma libero. Grande attesa poi per la finale olimpica di hockey ghiaccio femminile tra USA e Canada (ore 19.10), uno dei classici assoluti dello sport invernale.

Sul fronte curling, la nazionale maschile affronta la Svizzera (ore 9.05) nell’ultima partita del round robin: Joel Retornaz e compagni devono vincere per assicurarsi la qualificazione diretta alle semifinali. In caso di vittoria, l’Italia tornerebbe in pista già in serata (ore 19.05) per la semifinale. In campo anche il torneo femminile, con le azzurre impegnate contro la Gran Bretagna a partire dalle 14.05.

Proseguono le prove cronometrate nel bob: Patrick Baumgartner guida il quattro maschile nelle prove 3 e 4 (dalle 10.00), mentre Giada Andreutti e Simona De Silvestro sono al via nel bob a 2 femminile (prove 5 e 6, dalle 14.00).

Il programma completo di giovedì 19 febbraio

09.05 – Curling, torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera (RaiSport HD)

09.10 – Combinata nordica, team sprint, trial round: Italia – Samuel Costa, Aron Kostner

09.50 – Sci alpinismo, sprint femminile, batterie: Alba De Silvestro, Giulia Murada (Rai 2)

10.00 – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4: Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea

10.00 – Combinata nordica, team sprint, salto: Samuel Costa, Aron Kostner (Rai 2)

10.30 – Sci alpinismo, sprint maschile, batterie: Michele Boscacci (Rai 2)

10.30 – Sci freestyle, halfpipe maschile, qualificazioni – prima manche (Rai 2)

11.27 – Sci freestyle, halfpipe maschile, qualificazioni – seconda manche

12.55 – Sci alpinismo, sprint femminile, semifinali: eventuali De Silvestro, Murada (RaiSport HD)

13.25 – Sci alpinismo, sprint maschile, semifinali: eventuale Boscacci (RaiSport HD)

13.55 – Sci alpinismo, sprint femminile, finale: eventuali De Silvestro, Murada (Rai 2)

14.00 – Combinata nordica, team sprint, sci di fondo: Samuel Costa, Aron Kostner (Rai 2)

14.00 – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6: Giada Andreutti/Simona De Silvestro

14.05 – Curling, torneo femminile, round robin: Italia-Gran Bretagna (RaiSport HD)

14.15 – Sci alpinismo, sprint maschile, finale: eventuale Boscacci (Rai 2)

14.40 – Hockey ghiaccio femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia

16.30 – Speed skating, 1500 metri maschili: Daniele Di Stefano (Rai 2)

19.00 – Pattinaggio artistico, individuale femminile, free program: Lara Naki Gutmann (Rai 2)

19.05 – Curling, torneo maschile, semifinali: eventuale Italia (RaiSport HD)

19.10 – Hockey ghiaccio femminile, finale per l’oro: USA-Canada (RaiSport HD)

19.30 – Sci freestyle, halfpipe femminile, qualificazioni – prima manche

20.27 – Sci freestyle, halfpipe femminile, qualificazioni – seconda manche

Dove vedere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in tv e in streaming

Diretta tv: Rai 2 dalle 9.50 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 fino al termine delle gare; RaiSport HD dalle 9.05 alle 17.00 e dalle 19.00 fino al termine.

Diretta streaming: Rai Play (gratuito); Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max (per gli abbonati).