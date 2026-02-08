Olimpiadi Milano Cortina 2026 in TV 8 febbraio | La programmazione di oggi, dove vedere gli eventi in TV

Otto finali per medaglie nella domenica olimpica, dalla discesa libera femminile con Goggia e Brignone sulla Olympia delle Tofane, alla staffetta mista di biathlon. E poi snowboard, slittino, speed skating e pattinaggio artistico; tutto il programma televisivo e in streaming della giornata. Tutti gli italiani in gara e dove vederli in TV

Proseguono le Olimpiadi di Milano e Cortina con la seconda giornata di finali e medaglie in un medagliere assurdo che vede l’Italia al comando con un oro, un argento e un bronzo dopo la prima giornata. L’Italia si prepara a vivere un’altra giornata da assoluta protagonista con ben otto gare che assegneranno le medaglie: dalla discesa libera femminile di sci alpino allo skiathlon maschile di fondo, passando per i 5000 metri maschili di speed skating, il PGS di snowboard sia al maschile che al femminile, la staffetta mista di biathlon, il singolo maschile di slittino e il team event di pattinaggio artistico.

Discesa libera femminile: Goggia per la storia

Grande attesa per la discesa libera femminile, al via alle 11.30 sulla suggestiva Pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. In gara ci saranno quattro azzurre selezionate tra le sei che hanno preso parte alle prove ufficiali: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago e Federica Brignone, che ha miracolosamente recuperato dal devastante infortunio dello scorso anno.

La bergamasca Sofia Goggia, che ha acceso il braciere olimpico nella cerimonia d’apertura di Cortina, è una delle grandi favorite per l’oro. Dopo anni di dominio nelle prove veloci, questa è la sua occasione per conquistare quel titolo olimpico che le manca ancora in discesa. Le prove cronometrate hanno confermato la sua forma smagliante sulla Olympia delle Tofane, pista che ben si adatta alle sue caratteristiche di potenza e aggressività.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 11.30

Staffetta mista di biathlon: il quartetto azzurro per il podio

Alle 14.05 va in scena la staffetta mista di biathlon, con l’Italia che schiera un quartetto di grande livello: Tommaso Giacomel e Lukas Hofer per la frazione maschile, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer per quella femminile.

La squadra azzurra ha tutte le carte in regola per puntare al podio. Vittozzi e Wierer sono due certezze assolute, mentre Giacomel e Hofer garantiscono solidità ed esperienza. La staffetta mista è una gara tattica dove servono nervi saldi al poligono e gambe sugli sci: l’Italia può sognare in grande.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 14.05

Snowboard PGS: otto azzurri nella caccia alle medaglie

Il parallelo gigante di snowboard propone un programma ricchissimo che inizia alle 9.00 con le qualification run e prosegue nel pomeriggio con le fasi finali a eliminazione diretta. Al femminile l’Italia schiera Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle, mentre al maschile scendono in pista Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller e Aaron March.

Le finali per le medaglie sono previste nel pomeriggio: finale per il bronzo femminile alle 14.26, finale per l’oro femminile alle 14.29, finale per il bronzo maschile alle 14.36 e finale per l’oro maschile alle 14.39.

Diretta TV – Rai2 e RaiSportHD dalle ore 9.00, finali nel pomeriggio dalle 14.15

Slittino singolo maschile: Fischnaller, Felderer e Gufler per il podio

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17.00, si chiude il programma dello slittino con le ultime due manche del singolo maschile (terza manche ore 17.00, quarta manche ore 18.34). A difendere i colori azzurri saranno Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller, tutti determinati a inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice dopo le prime discese disputate nei giorni scorsi.

Fischnaller, bronzo olimpico a PyeongChang 2018, è l’uomo di punta della squadra italiana. Ma anche Felderer e Gufler possono dire la loro su una pista veloce e tecnica dove ogni centesimo conta.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 17.00

Speed skating 5000 metri: Ghiotto sogna il podio

Alle 16.00 i riflettori si accendono sull’Oval di Baselga di Pinè per i 5000 metri maschili di speed skating. L’Italia schiera un terzetto di tutto rispetto: Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello.

Ghiotto è il grande favorito azzurro. Velocista puro, ha dimostrato di poter competere con i migliori al mondo sulla distanza. I 5000 metri sono una gara di resistenza e tattica, e Ghiotto ha le qualità per puntare al podio olimpico.

Diretta TV – RaiSportHD dalle ore 16.00

Sci di fondo skiathlon maschile: Pellegrino per la storia

Alle 12.30 lo skiathlon maschile vedrà in gara Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo. Pellegrino, leggenda del fondo italiano con due medaglie olimpiche già in bacheca (argento nello sprint a PyeongChang 2018 e bronzo nella sprint a Pechino 2022), punta a un altro podio nella gara di resistenza che alterna tecnica classica e skating.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 12.30

Pattinaggio artistico: la gara a squadre continua

In serata prosegue la gara a squadre di pattinaggio artistico con tre prove importanti: il free program delle coppie d’artistico alle 19.30 con Sara Conti e Niccolò Macii, il free program femminile alle 20.45 con Lara Naki Gutmann e il free program maschile alle 21.55 con Daniel Grassl.

L’Italia nella gara a squadre può ambire a un piazzamento di prestigio grazie a Grassl, tra i migliori pattinatori al mondo, e alla coppia Conti-Macii che può regalare emozioni.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 19.30

Gli altri azzurri in gara

Non solo finali. Oggi scendono in campo tanti altri azzurri impegnati in qualificazioni e prove:

– Slittino singolo femminile: Sandra Robatscher e Verena Hofer (prove cronometrate 5-6, ore 8.00)

– Slittino doppio maschile: Rieder/Kainzwaldner e Nagler/Malleier (prove cronometrate 1-2, ore 13.30)

– Slittino doppio femminile: Voetter/Oberhofer (prove cronometrate 1-2, ore 14.46)

– Salto con gli sci trampolino piccolo femminile: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer (prova 3, ore 16.30)

– Salto con gli sci trampolino piccolo maschile: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam (prova 2, ore 19.00)

– Snowboard Big Air femminile: Marilù Poluzzi (qualificazioni, ore 19.30, 20.15 e 21.00)

– Curling doppio misto: Italia-Cechia alle 14.35 e Italia-Gran Bretagna alle 19.05 con Stefania Constantini e Amos Mosaner

– Hockey ghiaccio femminile: Francia-Svezia alle 16.40, Cechia-Finlandia alle 21.10

Dove vedere le Olimpiadi in TV

La RAI trasmette tutte le gare in diretta sui suoi canali:

– Rai2 HD: dalle 9.00 alle 13.00, dalle 13.15 alle 20.30, dalle 21.00 alle 23.00

– RaiSportHD: dalle 13.00 alle 13.30, dalle 14.05 alle 15.40, dalle 20.30 alle 21.05

– RaiPlay: streaming gratuito di tutto il palinsesto

Per gli abbonati sono disponibili anche Eurosport 1 (dalle 8.50 alle 22.45), Eurosport 2 (dalle 10.00 alle 12.05 e dalle 17.15 alle 22.45), Discovery Plus, DAZN e HBO Max.