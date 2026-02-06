Olimpiadi Milano Cortina 2026 in TV oggi 6 febbraio | La programmazione di oggi, dove vedere gli eventi in TV

Giorno #3, il programma completo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di oggi 6 febbraio: orari gare, dove vederle in TV e streaming, italiani in gara e Cerimonia d’Apertura

Quella di oggi è una giornata certamente storica per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, forse una delle più attese in assoluto. Dopo due giorni di gare che hanno già regalato emozioni con alcune qualificazioni – ma in attesa dele prime medaglie che saranno assegnate solo da domani – arriva il momento della Cerimonia d’Apertura ufficiale.

Olimpiadi, la Cerimonia di Apertura

L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 con un evento senza precedenti nella storia olimpica: per la prima volta, l’accensione del braciere e la sfilata delle Nazioni avverranno in simultanea tra due località, Milano – dove ieri è stato acceso un primo braciere nei pressi del Duomo – e Cortina d’Ampezzo.

Ma prima della grande cerimonia, il programma sportivo sarà comunque ricco e coinvolgente. Stamattina alle 9.00 le prove del salto con gli sci femminile, per poi proseguire con una giornata che vedrà protagonisti diversi sport. Il curling doppio misto entra nel vivo con l’Italia impegnata in due match cruciali contro Svizzera ed Estonia. Il pattinaggio artistico propone i primi tre segmenti della gara a squadre, con gli azzurri in cerca di punti preziosi.

Nello sci alpino si terranno le prove cronometrate della discesa libera sia maschile che femminile, che saranno anche le prime attesissime medaglie assegnate sulla mitica pista Stelvio – mentre continuano anche le sessioni di allenamento per slittino e salto con gli sci.

Tutte le gare in programma

Ore 9.00 – SALTO CON GLI SCI

Trampolino piccolo femminile, prova 2

Azzurre in gara: Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi, Jessica Malsiner

Ore 9.55 – PATTINAGGIO DI FIGURA

Gara a squadre, rhythm dance

Azzurri in gara: Charléne Guignard/Marco Fabbri

Diretta su RaiSport e Rai 2

Ore 10.00 – SLITTINO

Singolo maschile, prove cronometrate 5-6

Azzurri in gara: Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler

Ore 10.05 – CURLING

Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svizzera

Altre partite: Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada

Diretta su Rai 2

Ore 11.30 – SCI ALPINO

Discesa libera maschile, prova cronometrata 3

Azzurri in gara: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder

Ore 11.30 – SCI ALPINO

Discesa libera femminile, prova cronometrata 1

Azzurre in gara: Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano

Ore 11.35 – PATTINAGGIO DI FIGURA

Gara a squadre, short program coppie

Azzurri in gara: Sara Conti/Niccolò Macii

Diretta su RaiSport e Rai 2

Ore 12.10 – HOCKEY GHIACCIO

Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Giappone

Ore 13.35 – PATTINAGGIO DI FIGURA

Gara a squadre, short program femminile

Azzurra in gara: Lara Naki Gutmann

Diretta su RaiSport e Rai 2

Ore 14.35 – CURLING

Doppio misto, fase a gironi: Italia-Estonia

Altre partite: USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia

Diretta su Rai 2

Ore 14.40 – HOCKEY GHIACCIO

Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Svizzera

Ore 20.00 – CERIMONIA D’APERTURA

Diretta su Rai 1

Dove vedere le Olimpiadi in TV e streaming

La Rai garantisce una copertura completa e gratuita di tutte le gare olimpiche. La Cerimonia d’Apertura sarà l’evento clou della serata e andrà in onda in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.00.

Per quanto riguarda le gare sportive della giornata, Rai 2 trasmetterà il programma dalle 10.00 alle 13.00 e poi dalle 14.00 alle 18.00. RaiSportHD prenderà il testimone nella fascia oraria 13.00-14.00, garantendo così una copertura continua senza interruzioni.

Chi preferisce lo streaming può seguire tutto su Rai Play, la piattaforma gratuita della Rai accessibile via web, app e smart TV. Per gli abbonati sono disponibili anche Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili su Discovery Plus, DAZN e HBO Max.

Gli azzurri in gara oggi

Niente medaglie ancora per oggi. La giornata vedrà impegnati numerosi atleti italiani in diverse discipline. Nel curling doppio misto, la coppia azzurra affronterà due match importanti contro Svizzera (ore 10.05) ed Estonia (ore 14.35), fondamentali per il prosieguo del torneo.

Il pattinaggio artistico a squadre vedrà l’Italia protagonista con ben tre rappresentanze: Charléne Guignard e Marco Fabbri nella rhythm dance (ore 9.55), Sara Conti e Niccolò Macii nello short program coppie (ore 11.35), e Lara Naki Gutmann nello short program femminile (ore 13.35).

Nello sci alpino, le prove cronometrate vedranno al via le stelle azzurre: per la discesa maschile scenderanno Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Florian Schieder. Al femminile spazio al dream team italiano con Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia e Laura Pirovano.

Nel salto con gli sci femminile, seconda prova per Annika Sieff, Martina Zanitzer, Martina Ambrosi e Jessica Malsiner. Infine, nello slittino singolo maschile continueranno le prove cronometrate con Dominik Fischnaller, Leon Felderer e Alex Gufler.

La Cerimonia d’Apertura: un evento senza precedenti

L’appuntamento delle 20.00 si preannuncia come uno spettacolo mai visto prima nella storia delle Olimpiadi. Per la prima volta, la cerimonia si svolgerà in contemporanea in due località diverse: lo stadio San Siro di Milano e l’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo saranno collegati in diretta per un evento che promette di stupire il mondo intero.

La sfilata delle delegazioni nazionali e l’accensione del braciere olimpico avverranno quindi in questa doppia location, simbolo di un’edizione dei Giochi che abbraccia territorio e tradizioni diverse ma unite dalla passione per lo sport.

Tra gli ospiti musicali annunciati c’è la superstar internazionale Mariah Carey, che interpreterà un classico della musica italiana in un momento che si preannuncia emozionante e spettacolare. Annunciati anche Andrea Bocelli, Laura Pausini e Ghali.

La diretta su Rai 1 inizierà alle 20.00 con uno speciale che accompagnerà il pubblico italiano attraverso tutte le fasi di questa cerimonia storica, tra tecnologia, arte, sport e cultura.