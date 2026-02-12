Olimpiadi Milano Cortina 2026, programma giovedì 12 febbraio: orari, italiani in gara, tv e streaming

Il Programma completo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 di oggi, giovedì 12 febbraio: tutti gli italiani in gara, orari, dirette tv Rai e streaming. SuperG femminile, short track e slittino i piatti forti.

Quella di oggi è la giornata del giro di boa delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Si disputa la nona giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con nove titoli in palio e una fitta presenza azzurra in diverse discipline. L’Italia arriva dalla memorabile doppietta d’oro nei doppi di slittino che ha portato il medagliere a quota quattro ori e tredici podi complessivi.

SuperG femminile: Goggia e Brignone a caccia dell’oro

Il piatto forte della giornata è il superG femminile sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, con partenza fissata alle 11.30. Sofia Goggia va a caccia del colpaccio dopo il bronzo conquistato in discesa libera. Federica Brignone sarà della partita e punta a fare saltare il banco dopo aver superato il brutto infortunio. Laura Pirovano è in grandissima forma e potrebbe finalmente regalarsi quel podio rincorso a lungo, mentre Elena Curtoni completa il quartetto azzurro. Diretta tv su Rai 2.

Italiane in gara: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano.

Short track: Fontana e Sighel protagonisti in serata

La sessione serale, a partire dalle 20.15, propone due finali di short track in diretta su Rai 2. Nei 500 metri femminili l’Italia si affida ad Arianna Fontana e Chiara Betti, mentre nei 1000 metri maschili le punte sono Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini. Si parte dai quarti di finale per arrivare alle finali A in programma tra le 21.31 e le 21.48.

Italiani in gara: Arianna Fontana, Chiara Betti (500 m donne); Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini (1000 m uomini).

Slittino: la staffetta a squadre dopo l’apoteosi dei doppi

Alle 18.30 tocca alla staffetta a squadre di slittino sul budello di Cortina d’Ampezzo. L’Italia schiera una formazione di altissimo livello con Dominik Fischnaller, Verena Hofer, la coppia Rieder/Kainzwaldner e il duo Voetter/Oberhofer. Dopo la doppietta d’oro nei doppi, le aspettative sono altissime. Diretta tv su Rai 2.

Speed skating: Lollobrigida per il bis sui 5000 metri

Francesca Lollobrigida tornerà in pista alle 16.30 sul ghiaccio di Milano per i 5000 metri femminili dopo il trionfo sui 3000 metri. La campionessa azzurra cerca una storica conferma nello speed skating. Diretta tv su Rai 2 (possibili sovrapposizioni con il TG).

Snowboardcross: Ferrari, Sommariva e Visintin a Livigno

Lo snowboardcross maschile promette grande spettacolo a Livigno. Si parte alle 10.00 con le due manche di qualificazione, per arrivare alla fase a eliminazione diretta dalle 13.45 e alla finale per l’oro alle 15.01. L’Italia schiera il terzetto composto da Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin. Diretta tv su Rai 2 dalla fase a eliminazione diretta (ottavi, quarti, semifinali e finali).

Italiani in gara: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin.

Debutto dell’Italia nel curling femminile

Giornata doppia per il curling femminile azzurro al debutto nel torneo olimpico. Dalle 9.05 l’Italia è impegnata contro la formidabile Svizzera, poi in serata alle 19.05 la sfida è contro la Corea del Sud. Entrambe le partite saranno trasmesse su RaiSportHD.

Skeleton, bob e sci di fondo: gli altri azzurri in gara

La giornata si apre alle 9.30 con le prime due manche dello skeleton maschile che vedono impegnati Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari (diretta Rai 2, seconda manche dalle 11.05 su RaiSportHD). Nel bob a 2 maschile, prove cronometrate dalle 12.50 con Patrick Baumgartner, mentre nel monobob femminile dalle 15.30 toccherà a Giada Andreutti e Simona De Silvestro.

Nello sci di fondo, la 10 km in tecnica libera femminile delle 13.00 vede al via Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa e Anna Comarella (diretta RaiSportHD).

Nel salto con gli sci, le prove sul trampolino grande impegnano le azzurre alle 17.00 (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer) e gli azzurri alle 20.00 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam).

Programma completo e orari di giovedì 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Svizzera (diretta RaiSportHD)

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche (diretta Rai 2)

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1

10.00 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazione 2

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2

11.05 SKELETON – Gara maschile, seconda manche (diretta Rai 2, dalle 11.30 RaiSportHD)

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile (diretta Rai 2)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Svizzera-Francia

12.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 1 (diretta RaiSportHD)

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 1

12.55 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, finale 2

13.00 SCI DI FONDO – 10 km tecnica libera femminile (diretta RaiSportHD)

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale (diretta Rai 2)

14.05 CURLING – Torneo maschile: Norvegia-Germania, Svizzera-USA, Gran Bretagna-Svezia

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale (diretta Rai 2)

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali (diretta Rai 2)

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale bronzo (diretta Rai 2)

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale oro

15.30 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 1

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili (diretta Rai 2)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Cechia-Canada

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre (diretta Rai 2)

19.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Corea del Sud (diretta RaiSportHD)

19.30 SNOWBOARD – Halfpipe femminile, finale (diretta Rai 2)

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1

20.15 SHORT TRACK – 500 m femminili, quarti di finale

20.29 SHORT TRACK – 1000 m maschili, quarti di finale

20.58 SHORT TRACK – 500 m femminili, semifinali

21.05 SHORT TRACK – 1000 m maschili, semifinali

21.26 SHORT TRACK – 500 m femminili, finale B

21.31 SHORT TRACK – 500 m femminili, finale A

21.37 SHORT TRACK – 1000 m maschili, finale B

21.43 SHORT TRACK – 1000 m maschili, finale A

Dove vedere le Olimpiadi oggi in tv e streaming

Diretta tv: Rai 2 dalle 9.30 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30, dalle 21.00 fino al termine; RaiSportHD dalle 9.00 alle 14.45 e dalle 19.00 fino al termine.

Diretta streaming: Rai Play (gratis); Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max (per abbonati).