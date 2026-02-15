Olimpiadi Milano Cortina 2026: programma domenica 15 febbraio, orari, italiani in gara, tv e streaming

Giro di boa delle Olimpiadi di Milano e Cortina che arrivano alla dodicesima giornata di gare con nove titoli in palio e l’Italia a caccia di riscatto dopo un sabato avaro di soddisfazioni in un medagliere comunque fin qui straordinario

Dodicesima giornata delle Olimpiadi di Milano e Cortina con nove medaglie in palio. Gli azzurri puntano forte sul gigante femminile di sci alpino a Cortina d’Ampezzo, dove Federica Brignone tornerà all’attacco dopo il trionfo nel superG, affiancata da Sofia Goggia e Lara Della Mea. Grande attesa anche per la staffetta maschile di sci di fondo in Val di Fiemme, con Federico Pellegrino e compagni pronti a inseguire il podio.

Sci alpino femminile, pattinaggio artistico, biathlon e snowboard

Ad Anterselva riflettori puntati sugli inseguimenti di biathlon: Lisa Vittozzi partirà quinta nella chase femminile, mentre Tommaso Giacomel tenterà una difficile rimonta in quella maschile. Michela Moioli, reduce dal bronzo nello snowboardcross, sarà protagonista della prova a coppie miste insieme a Lorenzo Sommariva. In serata grande tifo per Sara Conti e Niccolò Macii nello short program delle coppie di pattinaggio artistico, dove inizia la rincorsa azzurra verso il podio.

Programma più contenuto per speed skating (500 metri femminili con Serena Pergher) e skeleton (gara a squadre miste). In calendario anche il trampolino grande femminile di salto con gli sci e le dual moguls maschili di sci freestyle. Tre appuntamenti per il curling: gli uomini sfideranno Norvegia e Cechia, le donne affronteranno la Danimarca.

Il programma di oggi, domenica 15 febbraio

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, prova 2

09.05 CURLING – Torneo maschile: Italia-Norvegia, Svezia-USA, Germania-Gran Bretagna (diretta Rai2 fino alle 9.45, poi RaiSportHD dalle 11.00)

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche (diretta Rai2)

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche

10.15 SNOWBOARD – Slopestyle maschile, qualificazioni

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, sedicesimi di finale (diretta RaiSportHD)

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, ottavi di finale

11.15 BIATHLON – Inseguimento maschile (diretta Rai2)

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, quarti di finale

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, semifinali

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls maschile, finale per il bronzo

11.47 BOB – Monobob femminile, seconda manche

11.48 SCI FREESTYLE – Dual mogols maschile, finale per l’oro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta maschile (diretta Rai2 fino alle 13.00, poi RaiSportHD)

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Svizzera-Cechia

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche (diretta Rai2)

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, quarti di finale (diretta RaiSportHD)

14.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Danimarca, Corea del Sud-Giappone, Gran Bretagna-Svezia, Cina-USA (diretta RaiSportHD dalle 15.00)

14.15 SNOWBOARD – Slopestyle femminile, qualificazioni

14.15 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, semifinali (diretta RaiSportHD)

14.35 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, finale B (diretta RaiSportHD)

14.40 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, finale per l’oro (diretta RaiSportHD)

14.45 BIATHLON – Inseguimento femminile (diretta Rai2)

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale (diretta Rai2)

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Canada-Francia (diretta RaiSportHD)

17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminile (diretta Rai2)

18.00 SKELETON – Gara a squadre mista (diretta Rai2)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno (diretta Rai2)

19.05 CURLING – Torneo maschile: Italia-Cechia, Gran Bretagna-Svizzera, Canada-Cina, Norvegia-USA (diretta RaiSportHD in alternanza con altri sport, possibili passaggi su Rai2)

19.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: Danimarca-Lettonia

19.30 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni prima manche (collegamenti su Rai2 e RaiSportHD in alternanza con altri sport)

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program coppie (diretta Rai2 dalle 20.15 alle 20.30, RaiSportHD dalle 20.45 alle 21.00, Rai2 dalle 21.00)

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale

20.15 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni seconda manche

21.00 SCI FREESTYLE – Big Air maschile, qualificazioni terza manche

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile: USA-Germania

Gli italiani in gara oggi

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino grande, salti di prova 4-5-6: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

09.05 CURLING – Torneo maschile: Italia-Norvegia

10.00 BOB – Monobob femminile, prima manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

10.00 SCI ALPINO – Gigante femminile, prima manche: Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

11.15 BIATHLON – 12.5 km inseguimento maschile: Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel

11.50 BOB – Monobob femminile, seconda manche: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km maschile: Italia (Davide Graz, Elia Barp, Martina Carollo, Federico Pellegrino)

13.30 SCI ALPINO – Gigante femminile, seconda manche: eventuali Federica Brignone, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Asja Zenere

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, quarti di finale: Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.05 CURLING – Torneo femminile: Italia-Danimarca

14.15 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, semifinali: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.35 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, small final: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.40 SNOWBOARD – Snowboardcross a coppie miste, big final: eventuali Italia 1 (Lorenzo Sommariva/Michela Moioli), Italia 2 (Omar Visintin/Sofia Globlechner)

14.45 BIATHLON – 10 km pursuit femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, quarti di finale: Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti)

17.03 SPEED SKATING – 500 metri femminili: Serena Pergher

18.00 SKELETON – Gara a squadre miste: Italia (coppie da ufficializzare)

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, primo turno: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

19.05 CURLING – Torneo maschile: Italia-Cechia

19.30 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni prima manche: Miro Tabanelli

19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Coppie d’artistico, short program: Sara Conti/Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, finale: eventuali Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

20.15 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni seconda manche: Miro Tabanelli

21.00 SCI FREESTYLE – Big air maschile, qualificazioni terza manche: Miro Tabanell

Dove vedere le Olimpiadi di Milano e Cortina in TV e in streaming

Le gare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 (dalle 9.05 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30 e dalle 21.00 a fine programma) e RaiSportHD (dalle 9.45 alle 12.00 e dalle 13.00 a fine giornata). Diretta streaming su Rai Play (gratis), Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max per gli abbonati. Diretta live testuale su OA Sport.