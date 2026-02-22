Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia di chiusura stasera all’Arena di Verona: orari, ospiti e dove vederla in tv

Si chiude con la tradizionale cerimonia di commiato l’edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Ultimo atto in scena stasera all’Arena di Verona. Ecco orari, ospiti e come seguirla in tv e streaming.

Si chiude stasera l’avventura italiana delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, terza edizione dei giochi invernali ospitate dal nostro paese nell’era moderna dei cinque cerchi. Dopo due settimane e mezza di emozioni, gare e medaglie, la rassegna saluterà il pubblico con la cerimonia di chiusura in programma all’Arena di Verona – ribattezzata per l’occasione Verona Olympic Arena – a partire dalle ore 20.30. La diretta televisiva sarà su Rai1, in onda subito dopo l’edizione della sera del TG1, con streaming disponibile su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Milano-Cortina, un’edizione da record

L’Italia arriva all’appuntamento finale con numeri straordinari: 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, per un totale di 30 medaglie e uno storico quarto posto nel medagliere alle spalle di Norvegia, Stati Uniti e Olanda, un risultato mai raggiunto in precedenza ai Giochi Invernali. Un’edizione capace di infiammare il paese e di avvicinare milioni di italiani a discipline della neve e del ghiaccio che raramente godono di così tanta attenzione.

“Beauty in Action”, lo spettacolo della chiusura

Il titolo scelto per la serata è “Beauty in Action”, bellezza in movimento: un concetto che intreccia sport, arte, musica, tecnologia e lirica. La regia è firmata da Stefania Opipari per Filmmaster. Sul fronte musicale, protagonisti della serata saranno Gabry Ponte, affiancato dal compositore Michele Braga e dal producer Vittorio Cosma, in un dialogo tra elettronica, orchestrazioni e atmosfere cinematografiche. Presenza internazionale garantita dai Major Lazer – il collettivo composto da Diplo, Walshy Fire, Ape Drums e America Foster – con il loro mix di dancehall, reggae, hip-hop ed elettronica. Annunciata anche la presenza di Achille Lauro e Benedetta Porcaroli.

La danza avrà un ruolo centrale grazie a Roberto Bolle, che porterà in scena tutta la sua eleganza atletica accompagnato dai danzatori della Scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato. I costumi sono firmati da Stefano Sciammitti.

Portabandiera dell’Italia nella sfilata finale saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto. A differenza della cerimonia d’apertura, gli atleti di tutte le nazioni sfileranno insieme, in segno di unità. Sul fronte istituzionale, sarà presente il primo ministro francese Sébastien Lecornu per il passaggio di consegne con le Olimpiadi 2030, che si terranno nelle Alpi Francesi.

Le ultime gare: Baumgartner per il bronzo, hockey e sci di fondo

Prima del gran finale all’Arena di Verona, la giornata ha offerto le ultime gare in programma. Occhi puntati su Patrick Baumgartner nel bob a 4 maschile a Cortina d’Ampezzo: l’altoatesino si è presentato alle ultime due manche (ore 10.00 e 12.15) in quinta posizione, a 19 centesimi dal bronzo dell’attuale tedesco Adam Ammour. Un’impresa difficile, ma non impossibile, per riportare l’Italia sul podio olimpico del bob a distanza di quasi trent’anni dall’ultimo (Nagano 1998). Anna Comarella ha invece preso parte alla 50 km di sci di fondo in Val di Fiemme.

Nel pomeriggio grande spettacolo con la finale di hockey ghiaccio maschile tra USA e Canada, il classico derby nordamericano che vale l’oro olimpico. In mattinata, spazio anche al curling femminile con la finale tra Svizzera e Svezia, mentre a Livigno è andata in scena la finale dell’halfpipe femminile di sci freestyle, recuperata dopo il rinvio per neve di ieri.

Come vedere la cerimonia di chiusura in tv e streaming

Ore 20.30 – Cerimonia di chiusura Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Diretta tv: Rai1

Diretta streaming: RaiPlay (gratuito), Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max (per abbonati)