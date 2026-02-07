Olimpiadi Milano Cortina 2026 in TV 7 febbraio | La programmazione di oggi, dove vedere gli eventi in TV

Dopo la cerimonia d’apertura, inizia la caccia alle medaglie: discesa libera maschile con Paris e Franzoni, hockey femminile, curling e snowboard sono tra gli eventi più attesi della giornata; tutto il programma televisivo e in streaming della giornata. Tutti gli italiani in gara e dove vederli in TV

Archiviata la cerimonia d’apertura – bellissima per chi l’ha vista senza il commento RAI – si fa sul serio. Quella di oggi, sabato 7 febbraio, è di fatto la quarta giornata dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 ma è anche la prima che assegnerà le medaglie in palio con gli azzurri pronti a dare spettacolo. La giornata si preannuncia ricchissima di emozioni, con ben 196 atleti italiani convocati – un record assoluto – pronti a scendere in campo, sulla neve e sul ghiaccio.

Le gare di oggi

Discesa libera maschile: l’Italia sogna con Paris e Franzoni

Il primo oro olimpico verrà assegnato sulla mitica pista Stelvio di Bormio alle ore 11.30 con la discesa libera maschile. L’Italia schiera quattro punte di diamante: Dominik Paris, uno dei tedofori ufficiali il cannibale altoatesino che sulla Stelvio è di casa e ha già vinto tanto, Giovanni Franzoni, l’outsider che può stupire forte dei successi di Coppa del Mondo degli ultimi giorni con Florian Schieder e Mattia Casse ad ampliare il gruppo azzurro.

Paris, 35 anni, insegue il sogno olimpico che a oggi gli è sempre sfuggito. A PyeongChang 2018 fu quinto in discesa, a Pechino 2022 non riuscì a centrare il podio. Ma questa volta è diverso: siamo a casa sua, sulla pista dove ha vinto più volte in Coppa del Mondo. Se c’è un momento per realizzare il sogno, è questo.

Franzoni, 27 anni, è la sorpresa della stagione. Veloce, tecnico, spregiudicato. Non ha il palmares di Paris ma ha la fame di chi vuole lasciare il segno. E nelle Olimpiadi in casa, può succedere di tutto.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 11.30

Hockey femminile: Italia-Svezia, match cruciale

Alle 14.40 la nazionale femminile di hockey ghiaccio affronta la Svezia in una partita fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale. Le azzurre, guidate da coach Freda, hanno battuto la Francia all’esordio in un match che ha entusiasmato il pubblico di Milano. Ma

non sarà facile: l’Italia è esordiente assoluta in una competizione che vede la Svezia da anni organizzata e abituata ai palcoscenici importanti.

Diretta TV – RaiSportHD dalle ore 14.40

Curling: Mosaner e Constantini tornano in scena

Il doppio misto del curling vede protagonisti Amos Mosaner e Stefania Constantini, gli eroi di Pechino 2022 che conquistarono uno storico oro olimpico. Oggi doppio impegno: alle 14.35 contro la Svezia, alle 19.05 contro la Norvegia.

Mosaner e Constantini hanno dimostrato di saper gestire la pressione. Sono campioni olimpici in carica, hanno esperienza, tecnica, sangue freddo. L’obiettivo è arrivare il più lontano possibile, magari ripetendo l’impresa di tre anni fa.

Diretta TV – Rai2 per entrambe le partite (dalle 14.35 e dalle 19.05)

Slittino: Fischnaller vuole sognare in grande

Nel singolo maschile di slittino, Dominik Fischnaller – che ieri ha pronunciato l’emozionante giuramento olimpico degli atleti, è l’uomo di punta dell’Italia. Classe 1992, altoatesino, ha nel curriculum un bronzo olimpico a PyeongChang 2018 e una medaglia d’argento ai Mondiali. Oggi scendono in pista le prime due manche (ore 17.00 e 18.32) e Fischnaller vuole partire forte e spingere il cronometro di una pista molto veloce e difficile ai limiti.

Con lui anche Leon Felderer e Alex Gufler, due giovani che possono inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice. Lo slittino è uno sport dove i dettagli fanno la differenza: un centesimo in più o in meno può valere una medaglia.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 17.00

Big Air di snowboard: Matteoli l’outsider

In serata, dalle 19.30, la finale del Big Air maschile di snowboard vedrà in gara Ian Matteoli. l 23enne toscano è un outsider credibile nella caccia alle medaglie: tecnico, spettacolare, capace di inventare trick da manuale.

Il Big Air è una disciplina dove conta la creatività oltre alla tecnica pura. E Matteoli, quando è in giornata, può battere chiunque. L’Italia sogna un podio che sarebbe clamoroso.

Diretta TV – Rai2 dalle ore 19.30 (in alternanza con il curling)

Pattinaggio artistico: l’Italia punta al podio

La gara a squadre di pattinaggio artistico entra nel vivo con due prove importanti: lo short program maschile (ore 19.45) con Daniel Grassl e la free dance (ore 22.05) con la coppia Charlene Guignard/Marco Fabbri.

Grassl, 23 anni, è uno dei giovani più talentuosi del pattinaggio mondiale. Tecnico, elegante, capace di grandi interpretazioni. Guignard e Fabbri sono invece una certezza: campioni europei, medagliati mondiali, una delle coppie più amate dal pubblico.

L’Italia nella gara a squadre può ambire al podio. Non sarà facile – la concorrenza di USA, Canada, Giappone e Russia è feroce – ma con Grassl e Guignard/Fabbri in forma, e il pubblico a creare l’ambiente giusto, tutto è possibile.

Diretta TV – RaiSportHD dalle ore 20.30, poi Rai2 dalle 21.00

Gli altri azzurri in gara

Non solo medaglie. Oggi scendono in campo tanti altri azzurri che puntano a qualificarsi o a migliorare le proprie posizioni:

– Sci freestyle slopestyle: Maria Gasslitter (qualificazioni femminili, ore 10.30) e Miro Tabanelli (qualificazioni maschili, ore 14.00)

– Sci di fondo skiathlon femminile: Anna Comarella, Maria Gismondi, Martina Di Centa (ore 13.00)

– Speed skating 3000 metri femminili: Francesca Lollobrigida (ore 16.00), anche se non sembra al meglio della condizione

– Salto con gli sci trampolino piccolo femminile: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer (ore 18.45)

– Slittino singolo femminile: Sandra Robatscher e Verena Hofer (prove cronometrate, ore 13.30)

La prova della discesa femminile

Alle 11.30 si disputa la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile. Sofia Goggia, che ha acceso il braciere di Cortina, Federica Brignone, Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni e Nadia Delago scenderanno sulla pista per prendere confidenza con il tracciato in vista della gara vera e propria.

Goggia è la grande favorita. Ma Brignone, tornata dopo un infortunio devastante può dire la sua. L’Italia nella discesa femminile può sognare in grande.

Dove vedere le Olimpiadi in TV

La RAI trasmette tutte le gare in diretta sui suoi canali:

– Rai2: dalle 10.05 alle 13.00, dalle 13.30 alle 20.30, dalle 21.00 fino al termine delle gare

– RaiSportHD: dalle 13.00 alle 17.10 e dalle 20.30 fino al termine delle gare

– RaiPlay: streaming gratuito di tutto il palinsesto

Per gli abbonati sono le gare olimpiche sono a disposizione anche su Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN e HBO Max.