Olimpiadi di Tokyo 2020, come vederle in tv

Olimpiadi di Tokyo 2020 ai nastri di partenza, anzi già iniziate con i primi tornei eliminatori che stanno ‘inaugurando’ le strutture olimpiche. Il via ufficiali ai Giochi Olimpici più difficili del dopoguerra, però, si avrà solo venerdì 23 luglio con le prime gare in programma in diretta tv e con la Cerimonia di Apertura in onda in Italia dalle 13 (le 20 ora locale). La Cerimonia di Chiusura è invece programmata per l’8 agosto, ma al momento è lontanissima.

La copertura televisiva delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è inevitabilmente condizionata dal fuso orario: diverse specialità potranno essere seguite solo all’alba, ma nella costruzione dei calendari si è cercato di tener conto delle esigenze dei diversi continenti. Tutti gli eventi si svolgeranno senza pubblico nelle strutture.

Per quanto riguarda l’Italia, la rete olimpica vera e propria è Discovery+, la piattaforma pay del gruppo Discovery, che segue praticamente tutti i giochi; la Rai ha acquisito i diritti per la trasmissione free-to-air, ma con un calendario di appuntamenti molto più ristretto, capace però di permettere ai telespettatori italiani di seguire le gare più ‘interessanti’, quantomeno quelle più ‘rilevanti’ per il medagliere nazionale.

E allora partiamo proprio dalla copertura Rai, tra rubriche e dirette.

Olimpiadi Tokyo 2020, la copertura Rai

RAI 2

La rete olimpica come detto è Rai2, che per due settimana vedrà la sua programmazione puntellata da live, differite, repliche, highlights, TG Olimpici, rubriche e approfondimenti, realizzati in collaborazione con Raisport. Proprio il direttore di Raisport Auro Bulbarelli è il team leader della spedizione Rai a Tokyo: il coordinamento è affidato a Gigi Cavone, Massimiliano Mascolo e Riccardo Pescante. Ma veniamo alla programmazione.

A partire dalla notte tra il 23 e il 24 luglio spazio a Go Tokyo, in onda alle 00.30 (le 7.30 ora locale): si tratta dell’agenda della giornata olimpica condotta da Arianna Secondini, che farà quindi il punto sulla giornata di gara.

Dall’1.30 alle 17.15 il palinsesto di Rai 2 diventa davvero a cinque cerchi: spazio alle edizioni tradizionali del Tg2, quindi gare e continui aggiornamenti col Tg Olimpico che a intervalli regolari dà aggiornamenti in tempo reale, notizie e curiosità.

Alle 17.15, quando in Giappone sarà appena passata la mezzanotte, va in onda Tokyo best of per commentare la giornata con Jacopo Volpi, Julio Velasco e Fiona May e anche per raccontarle, con tre ore e un quarto tra sintesi delle gare, interviste e commenti.

In serata dopo il Tg2, e nei feriali dopo il Tg2 Post, spazio alla rubrica Il Circolo degli Anelli con Alessandra De Stefano Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca nel 1980, e Jury Chechi, Oro ad Atlanta 1996.

Si chiude alle 23.45 con Record, in onda dalle 23.45 alle 00.30 (prima quindi che cominci una nuova giornata olimpica con Go Tokyo). Ciclo nato dalla collaborazione tra Raisport e la Direzione Nuovi Formati per raccontare gli atleti e le loro imprese di ieri e di oggi in maniera innovativa, con lo storytelling affiancato dalla motion graphic.

RADIO 1

E’ Radio 1 la ‘voce’ delle Olimpiadi per la Rai (con Filippo Corsini team leader della spedizione radiofonica. Dalle 3 del mattino (le 10 di Tokyo) fino alle 16 (le 23.00 in Giappone), Radio1 sarà Radio1 in campo, con il racconto olimpico che verrà originato dall’IBC di Tokyo e dalle numerose postazioni di gara; radiocronache in diretta coperte con Tutte le Olimpiadi minuto per minuto. Radio1, infine, sarà presente anche a Casa Italia, il quartier generale del CONI, da dove arriveranno le voci degli atleti e di tutti i protagonisti dei Giochi.

Olimpiadi di Tokyo 2020, la copertura (totale) Discovery+

La piattaforma Ott pay del gruppo Discovery è l’unica, in Italia, a trasmettere tutte le competizioni azzurre a Tokyo e a coprire integralmente la 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto 2021. Come già visto, sono previste oltre 3000 le ore live nei 17 giorni di competizione, con 30

canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi in programma. In occasione delle Olimpiadi, Discovery ha proposto un’offerta lancio: chi si iscriverà dal 19 luglio al 1 agosto (scaricando l’app o visitando discoveryplus.it) avrà 3 giorni di prova gratuiti e potrà, volendo, anche scegliere di abbonarsi per 12 mesi a 29,99 euro complessivi.

Ovviamente nutrita la delegazione Discovery a Tokyo e in servizio dall’Italia, con molti ex atleti ormai commentatori: tra loro Margherita Granbassi, Andrea Meneghin, Hugo Sconochini, Roberta Vinci, Francesco Panetta, Riccardo Magrini, Pino Maddaloni, Cristina Chiuso, Rachele Sangiuliano, Paolo Canè, Paolo

Cozzi, Alberto Busnari, Ilaria Colombo solo per citarne alcuni. A commentare anche la stella del pattinaggio Valentina Marchei, star del pattinaggio, la giornalista sportiva Giulia Cicchinè, Zoran Filicic e l’nfluencer italo-giapponese Sara Pizzo Kashihara.

Per i non abbonati a Discovery+ resta quindi possibile seguire le Olimpiadi (oltre che su Rai 2) con la rubrica Azzurri – La Notte dei campioni, in onda su Nove in seconda serata dal 23 luglio all’8 agosto con la conduzione di Margherita Granbassi: un aggiornamento quotidiano alla fine della giornata sportiva sui risultati degli Azzurri alle Olimpiadi, ma anche sulle novità provenienti dal mondo dello sport italiano.

Le gare in diretta del 24 luglio 2021

(In parentesi l’ora giapponese)