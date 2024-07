Nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 potrebbe esserci Celine Dion. Per la cantante un atteso ritorno dopo i lunghi mesi di stop per una rara patologia di cui soffre

Venerdì 26 luglio partiranno ufficialmente le Olimpiadi 2024 e in tutto il mondo c’è attesa e speranza per i vari atleti e Paesi in gara. Ma, in queste ore, c’è una notizia – in ambito musicale – che merita di essere riportata. Nella cerimonia d’apertura – trasmessa anche in diretta tv – potremmo assistere alla performance di Celine Dion. Un ritorno live che milioni di fan attendevano da tempo dopo la confessione, da parte della cantante, di soffrire di una rara patologia, la sindrome della persona rigida. Si tratta di una malattia neurologica rara caratterizzata da rigidità muscolare progressiva e spasmi muscolari involontari che hanno reso impossibile, negli ultimi tempi, qualsiasi performance e hanno limitato e condizionato la quotidianità della star amatissima.

Circa un mese fa, il 25 giugno scorso, è stato reso disponibile su Prime Video il documentario “Io sono: Celine Dion“, un film che racconta le sfide e i mesi difficili della cantante, dopo la diagnosi di quella sindrome che le ha cambiato completamente la vita ma che, finalmente, dopo infinite analisi, aveva anche “un nome” ed era qualcosa sul quale potersi concentrare per una cura adatta ed efficace.

A causa di questa malattia, Celine ha annullato il suo “Courage World Tour” con numerosi concerti sold out e decine di date già annunciate. A livello fisico era impossibile affrontare tutte quelle tappe e riuscire a gestire la sua voce e lo sforzo fisico necessario. Nonostante ciò, l’interprete di “My heart will go on” ha ribadito la sua assoluta volontà di tornare ad esibirsi dal vivo, per il suo pubblico, per i suoi fan che non l’hanno mai abbandonata, continuando a sostenerla anche in questo prova particolarmente difficile.

L’ipotesi (che sembra sempre più concreta) di un coinvolgimento di Celine Dion nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2024, sarebbe un momento bellissimo ed emozionante per tutti, dai fan dello sport agli amanti della musica. E il modo migliore per sottolineare come la vita possa essere ancora piena di sorprese, nonostante le difficoltà e i dolori.

A dare per primo la notizia è stato l’informatissimo sito Tmz. A confermare questa tesi, diverse immagini della cantante già a Parigi, apparse online in questi giorni. Inoltre, il Ministro francese dello Sport e dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Amélie Oudéa-Castéra, interpellata proprio su questo rumor ha risposto, sorridente, che Celine Dion era effettivamente a Parigi, che “non era una coincidenza” e che c’erano “una moltitudine di ruoli possibili in una cerimonia di apertura”. Si è poi fermata nel commentare questa fuga di notizie, aggiungendo che “l’effetto sorpresa è fondamentale”.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 si terrà venerdì 26 luglio alle ore 19:30, durerà circa 3 ore e si svolgerà fuori dallo stadio, dove la Senna sostituirà la tradizionale pista.