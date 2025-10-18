“Ok, il prezzo è giusto sbarca sulla Rai, il, nome del conduttore”. L’indiscrezione

Potrebbe tornare in onda una trasmissione che ha fatto la storia della televisione. E potrebbe tornare in RAI.

Uno dei programmi più iconici della televisione italiana potrebbe tornare in una nuova versione, ma questa volta su Rai 1. Ok, il prezzo è giusto, storico quiz che ha segnato la storia della televisione negli anni ’80 e ’90, è pronto a riemergere dal passato per una nuova edizione, questa volta sotto il controllo della Rai. La notizia, che aveva già iniziato a circolare lo scorso mese, è stata rilanciata con nuovi dettagli riguardo alla possibile conduzione, accendendo l’entusiasmo del pubblico nostalgico. Sarà davvero così?

Il programma, che per anni ha intrattenuto gli spettatori su Canale 5, potrebbe essere ripreso dalla Rai come parte di una strategia che sembra mirare a rafforzare la propria competitività nei confronti di Mediaset, una rete con cui quest’anno si sta battagliando a colpi di share. La decisione della Rai di acquisire i diritti di Ok, il prezzo è giusto, se confermata, potrebbe essere interpretata da alcuni come una mossa “vendicativa” nei confronti di Mediaset e di Pier Silvio Berlusconi, in un anno segnato da un intenso confronto tra le due emittenti.

Ok, il prezzo è giusto sbarca sulla Rai: chi lo condurrà?

Secondo quanto riportato da fonti come Dagospia, l’acquisizione del quiz segnerebbe non solo un ritorno al passato, ma anche un cambiamento significativo nei palinsesti Rai. L’idea di portare Ok, il prezzo è giusto su Rai 1 potrebbe rappresentare un forte simbolo di distacco dalla programmazione precedente, segnando l’inizio di una nuova era per il programma. Si parla infatti di una possibile mossa strategica di Rai per conquistare il pubblico con un format che ha fatto storia, ma che ora viene riproposto con una nuova veste.

Per quanto riguarda la conduzione, uno dei nomi più probabili è quello di Flavio Insinna. Il conduttore, già noto al pubblico Rai per le sue esperienze in Affari Tuoi e Tale e Quale Show, potrebbe essere il volto ideale per rilanciare il quiz, dato il suo forte legame con il pubblico e la sua esperienza nel condurre programmi di intrattenimento. Dopo una breve parentesi su La7, dove la sua esperienza non ha avuto il successo sperato, Insinna è tornato in Rai e, secondo le indiscrezioni, sarebbe pronto ad affrontare questa nuova sfida.

Un altro aspetto interessante riguarda la collocazione del programma nel palinsesto. Inizialmente, si era pensato a Ok, il prezzo è giusto per l’access prime time, ma le ultime indiscrezioni suggeriscono che il quiz potrebbe invece fare il suo ritorno in prime time con un ciclo di quattro puntate previste per la primavera del 2026. Questa scelta sembra essere parte di una strategia più ampia da parte della Rai, che mira a sfruttare il potenziale del programma per attrarre un vasto pubblico, proponendo una versione rinnovata e più adatta alla fascia serale.

Ok, il prezzo è giusto è stato uno dei primi format stranieri acquisiti da Fininvest, e ha visto la luce nel 1983 con la conduzione di Gigi Sabani, poi seguita da Iva Zanicchi. Il quiz ha sempre avuto come obiettivo far indovinare ai concorrenti il prezzo di determinati prodotti, con la possibilità di vincere premi in base a quanto fosse preciso il loro giudizio. Nel corso degli anni, Ok, il prezzo è giusto è diventato uno dei quiz più longevi della televisione italiana, dopo programmi come L’Eredità e La Ruota della Fortuna.