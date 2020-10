In televisione i titoli di coda sono quella roba che scorre veloce al termine di ciascun programma e che nessuno legge mai. Per noia, per distrazione, o per il semplice fatto che passano troppo veloci per essere memorizzati e osservati con attenzione.

Se però si decidesse di drizzare le antenne e analizzarli con cura, ci si potrebbe accorgere di vere e proprie anomalie. Come quella registrata giovedì, sul finire di Ogni Mattina. Mentre Adriana Volpe e Daniele Piervincenzi salutavano il pubblico a strettissimo contatto, tra abbracci e baci sulle spalle, nel sottopancia si affacciava il nome di Giovanni Floris, con tanto di riferimento a Di Martedì.

Lecito domandarsi come un programma di La7 si sia potuto intrufolare in una produzione di Tv8. Da segnalare inoltre il richiamo al 6 ottobre 2020, giorno dell’ultima messa in onda del talk di Floris.

Intanto, è previsto per la settimana prossima il ritorno alla conduzione di Alessio Viola, vittima a fine settembre di un incidente in moto che gli aveva causato la frattura del setto nasale.