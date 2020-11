Parrebbe quasi una naturale conseguenza quella che si è osservata mercoledì scorso ad Ogni Mattina. Infatti in quella giornata il contenitore mattutino di Tv8, condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe, ha dedicato ampio spazio a discussioni o ospiti legati alla televisione generalista. Se Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite nelle prima parte, quella che precede il Tg8 delle 12:00, il segmento “Dopo il Tg” ha ospitato ben due blocchi che avevano come fulcro di discussione argomenti provenienti da due programmi di Rai 1.

Tutto questo sembrerebbe inevitabile perché impostando un programma di daytime “alla generalista” è quasi indispensabile poi nel corso di una stagione televisiva, per coprire anche una durata ampia di trasmissione, avere degli spunti di confronto provenienti da altri programmi della stessa rete, così come infatti avviene con gli show di punta su Rai 1 e con i reality su Canale 5.

Tv8 però non ha a disposizione un bacino di programmi di prima serata da cui attingere dinamiche e discussioni e perciò si serve di titoli come Ballando con le stelle o Tale e quale show. L’effetto è alquanto straniante e, se da una parte mette in luce il “coraggio” di Sky di “sporcarsi le mani” con tematiche provenienti da altri reti (non è sempre scontato il contrario), dall’altra sottolinea ed evidenzia tutte le contraddizioni del morning show nato questa estate.

Andando infatti a creare un contenitore che ricalca per rubriche, argomenti e anche durata i contenitori delle due ammiraglie generaliste, Tv8 non ha ottenuto l’effetto desiderato di rafforzare ulteriormente la rete all’interno delle ventiquattro ore, ma al contrario ha confermato ancora una volta le proprie debolezze – poche trasmissioni di prima serata che possono garantire una reale fidelizzazione di pubblico – e le ha fatte ricadere su Ogni Mattina, che può solo aggrapparsi a quello che offrono “i vicini”.

Ed in questo caso l’erba del vicino è veramente sempre più verde.