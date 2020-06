Ogni Mattina, Alessio Viola e Adriana Volpe al debutto su TV8: diretta e anticipazioni

Di Ivan Buratti lunedì 29 giugno 2020

Il mattino di TV8 si accende con il suo primo contenitore dedicato alla cronaca, all'attualità e al costume: diretta, anticipazioni e recensione

La mattina di TV8 si accende con Ogni Mattina, il nuovo programma della rete in chiaro di Sky Italia, che segna l'esordio alla conduzione dell'inedita coppia composta da Adriana Volpe e dal giornalista Alessio Viola. "Parleremo di cronaca, di vita quotidiana, di persone", il claim negli spot del contenitore mattutino, primo del suo genere del canale, in diretta dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 14.00 (con un'interruzione tra le 12.00 e le 12.30 per il nuovo TG8), a partire dal 29 giugno 2020. Tvblog seguirà la prima puntata di Ogni Mattina in live-blogging, al termine del quale verrà fornita la consueta recensione.



Ogni Mattina, la puntata di lunedì 29 giugno 2020: ospiti ed anticipazioni

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla prima puntata di Ogni Mattina, spunta il nome della showgirl Paola Barale, annunciata sui canali social della trasmissione. Paola Barale, cui spetterà il compito di aprire le danze agli altri ospiti, sarà intervistata da Alessio Viola.





Come rivelato durante la conferenza stampa, interverranno ad Ogni Mattina altri personaggi noti del piccolo schermo, che con le loro rubriche arricchiranno la scaletta del rotocalco di TV8. Il costumista Giovanni Ciacci curerà le "pagelle" con cui promuoverà o boccerà i protagonisti della cronaca rosa di questa estate, la giornalista Selvaggia Lucarelli esprimerà le proprie impressioni su fatti di attualità, mentre "l'amico degli animali" Edoardo Stoppa parlerà di green e della salute della Terra. Gli inviati in esterna della trasmissione saranno quattro: Luca Calvani, Flora Canto, Daniele Piervincenzi ed Aurora Ramazzotti.



Ogni Mattina, insieme al rotocalco arriva anche il TG8

Data la natura della trasmissione, che nasce come finestra di cronaca ed attualità a tutto tondo, c'è da aspettarsi l'approfondimento delle notizie che hanno dettato l'agenda dell'informazione tv negli ultimi giorni. In contemporanea al lancio di Ogni Mattina, inoltre, prenderà forma il primo telegiornale di TV8, a cinque anni dalla nascita del canale.

Il TG8 andrà in onda tutti i giorni in un'unica edizione, incorniciata dal lunedì al venerdì tra la prima e la seconda parte di Ogni Mattina, dalle 12.00 e le 12.30. Tra i conduttori del telegiornale, i giornalisti Francesca Baraghini, Andrea Bonini e Monica Peruzzi, provenienti dalla redazione di SkyTg24.

Dal weekend del 4 luglio, dalle 12.30 alle 13.00, andrà in onda ogni sabato e domenica anche il TG8 Sport, condotto da Davide Camicioli.



Ogni Mattina, il nuovo contenitore mattutino di TV8: il programma

, prodotto da Comcast Italia, va in onda dallo Studio 2 degli studi Sky di Milano Rogoredo. Scritto da Alessandro Banfi, che ha firmato anche l'ultima edizione de La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, il programma (annunciato in anteprima da Tvblog nei mesi scorsi) vede come autori anche Micol Palmieri e Marco Pantaleo. L'hashtag per commentare in diretta sui social la trasmissione è #ognimattina.