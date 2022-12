E’ bastato solo evocare Memo Remigi a Oggi è un altro giorno per creare imbarazzi e disagio. Quello che un tempo era un “affetto stabile”, oggi è al contrario difficilmente nominabile e persino i vaghi riferimenti scatenano silenzi diffusi.

Martedì collegato col programma di Rai 1 c’era Maurizio Costanzo che, oltre a raccontare aneddoti sulla sua carriera, si è complimentato con Alberto Angela per l’appuntamento di Stanotte a Milano dedicato al capoluogo lombardo.

“E’ stato uno speciale di una bellezza assoluta, con Malika Ayane che nella galleria deserta di notte cantava la canzone di uno che un tempo stava lì da voi”, ha affermato Costanzo, riferendosi all’esecuzione di “Innamorati a Milano”, brano di Remigi che però per l’occasione è stato affidato alla voce della Ayane.

Se Pino Strabioli, presente in studio, ha reagito con una risata, lo stesso non si può dire per la padrona di casa, che è rimasta impassibile per qualche secondo, per poi cambiare rapidamente e drasticamente argomento: “Maurizio, ma la tv non ti annoia mai?”.

Che la Bortone non avesse visto la puntata e che non abbia quindi colto la battuta di Costanzo? Tutto è possibile, ma stando a questa versione ci si sarebbe perlomeno aspettati una curiosa richiesta di chiarimenti. Che non è arrivata.

Il caso Remigi si conferma pertanto apertissimo, a due mesi dalla cacciata dalla trasmissione in seguito all’episodio che lo vide allungare la mano sul lato b di Jessica Morlacchi.