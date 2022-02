Oggi è un altro giorno, come tutti gli altri programmi del daytime di Rai 1, non si esime dal raccontare il terribile conflitto in corso in Ucraina. Il programma condotto da Serena Bortone, che quest’anno supera spesso il 15 per cento di share, ha trasmesso un video messaggio di Al Bano Carrisi, notoriamente popolare in Russia e amico del presidente russo Vladimir Putin.

L’ex marito di Romina Power ha fatto così appello alla pace:

“Una mia amica stasera mi ha chiamato e mi ha ricordato che esattamente un secolo fa è successa la Spagnola, che ha fatto la disgrazia di 100 mila morti, e subito dopo è scoppiata la seconda guerra mondiale. Mi ha detto: ‘Qui sta succedendo più o meno la stessa cosa’. Io mi auguro di no”.

La figlia Romina Carrisi, ospite fissa di Oggi è un altro giorno, ha difeso il padre:

“Io credo che abbia fatto un gesto umano. Papà è pacifista, è un uomo di pace, pur andando contro magari una persona come Putin, che ammira tantissimo, ma c’è un limite a tutto. Ha fatto bene a fare un messaggio di questo tipo”.

Non è la prima volta che Al Bano prende posizione sulla guerra: già ieri sera a Zona Bianca su Rete 4 il cantante si è espresso contro l’invasione pur ricordando che è stato inserito nella blacklist dell’Ucraina in quanto amico di Putin:

“Io ho cantato in un posto e nell’altro. In un’intervista ho detto quello che pensavo di Putin e sono diventato non gradito, finendo nella blacklist dell’Ucraina. Io ho difeso la mia posizione dicendo chi sono, cosa faccio. Non ho mai pensato di diventare un terrorista qualsiasi. Sono un uomo di pace”.

La notizia dell’inserimento di artisti come Al Bano, Toto Cutugno e Pupo nella blacklist dell’Ucraina era stata data lo scorso gennaio da quest’ultimo sui propri canali social: “Rischio di essere arrestato per la partecipazione a un Festival in Crimea”.