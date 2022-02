Guerra Ucraina – Russia, Al Bano a Zona Bianca: “Sono un uomo di pace” (video)

Ad oltre quattro giorni dall’invasione della Russia in Ucraina, Giuseppe Brindisi, stasera, domenica 27 febbraio 2022, a ‘Zona Bianca’ ha dedicato un grosso spazio alla guerra che preoccupa tutto il mondo. Tra gli ospiti anche Al Bano che, in più occasioni, ha mostrato la propria vicinanza al presidente russo Vladimir Putin e ai suoi connazionali (Qui, il video):

Non se l’aspettava nessuno. E’ un gesto che inorridisce. Lui, con tutte le potenzialità che ha e con tutte le cose belle che ha fatto a favore della Russia e con questo senso di pace che ha seminato in tutti questi anni, vederlo imporre ai suoi attraversare una nazione che si chiama Ucraina con i carri armati, con le pistole, con i fucili, con i bambini che scappano con le loro mamme. Vedo delle scene pazzesche. […] Fate vedere a Putin queste immagini. Non si può restare indifferenti di fronte a questo seminare della morte. Noi abbiamo bisogno di vita, di pace. Invece di far sparare i cannoni, butta gente e medicine a chi ha bisogno. Basta con questa guerra. La guerra non ha più ragione di esistere. Per nessuno.