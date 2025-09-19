Occhi di gatto: cast, trama, puntate, chi sono le attrici. Tutto sulla nuova serie tv Rai

Occhi di Gatto torna in tv: le più affascinanti sorelle ladre della televisione tornano in onda dopo più di 40 anni. Il cartoon tratto dal manga di Tsukasa Hōjō, che ha conquistato più di una generazione ha debuttato negli anni ottanta e in breve è diventato un fenomeno cult. Amato dai più piccoli, ma anche dai grandi Occhi di Gatto ha appassionato per le sue storie originali e coinvolgenti: la bellezza e la sensualità delle tre sorelle ladre in una Parigi meravigliosa, hanno incantato i telespettatori e ora promettono di attirare l’attenzione dei fans accaniti, ma anche di nuovi spettatori.

La serie torna in versione live action ed è trasmessa da Rai Due. Tra misteri, conflitti, famigliari e segreti la nuova fiction non manca di emozionare, e le tre attrici protagonisti sono destinate a diventare delle vere icone della tv. Al centro della scena l’esigenza delle sorelle Chamade di scoprire la verità sulla morte del padre, deceduto durante l’incendio della sua galleria d’arte. Tamara Chamade, che ha il volto di Camille Lou, torna in Francia dopo diversi anni e casualmente scopre che un quadro, che aveva creduto bruciato, in realtà è stato salvato.

Sylvia e Alexia, interpretate da Constance Labbé e Claire Romain, affiancano la sorella nella ricerca della verità. Le tre si trasformano in abili ladre di opere d’arte, con la loro eleganze e charme, sfuggono all’ispettore Quentin Chapuis, interpretato da MB14. Quest’ultimo è anche l’ex fidanzato di Tamara, dettaglio che potrebbe complicare il suo lavoro. Tuttavia il poliziotto è determinato a fermare l’iconico trio, ma è sempre un passo dietro a loro.

Occhi di Gatto live action: presente un nuovo personaggio

Nella neo live action ispirata a Occhi di Gatto è presente un nuovo personaggio: Prudence, interpretata da Élodie Fontan. Prudence ha il compito di contrastare le tre sorelle e apparire come una sorta di antagonista. Ovviamente la trama è stata resa più vivace e interattiva, è sicuramente contemporanea e tiene conto di diverse nuove tecnologie investigative, che rendono il lavoro dell’affascinanti ladre decisamente più complicato, ma ricco di colpi di scena.

Benjamin Dupont-Jubien e Mehdi Sabbar, produttori della serie, si sono impegnati molto per convincere Tsukasa Hōjō a cedere i diritti. La progettazione della serie e la sua realizzazione è iniziata nel 2017 ed è ancora oggi in corso. C’è da dire che Hōjō non solo a accettato la trasposizione della serie, ma seguito da vicino sia la stesura della sceneggiatura che le riprese. La location che fa da sfondo a Occhi di Gatto è Parigi e i suoi diversi monumenti: dalla Torre Eiffel a Louvre, ma anche il Museo Guimet, la Monnaie de Paris e la reggia di Versailles.

Occhi di Gatto prima stagione: tutti gli episodi

La prima stagione di Occhi di Gatto è composta da 8 episodi che saranno trasmessi su Rai 2 in quattro prime serate. Ogni puntata dura circa 50 minuti o poco più. In Francia e Svizzera ha debuttato lo scorso anno e ha ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico, ottenendo dati share rilevanti.

L’affermazione ha portato ad annunciare la realizzazione di una seconda stagione le cui riprese sono iniziate lo scorso Maggio. Il debutto in Italia era atteso e sicuramente non passerà inosservato. Riuscirà ad eguagliare il successo francese? In molti ne sono certi.