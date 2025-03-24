A partire da, stasera, lunedì 24 marzo 2025, ogni lunedì in prima serata, per cinque puntate, arriva su Rai 2 ‘Obbligo o verità’, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato al celebre e universale party game “obbligo o verità” a cui tutti hanno giocato almeno una volta.

Adattato dall’originale francese Action ou Vérité – prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia – ‘Obbligo o Verità’ segna il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento.

Come funziona Obbligo o verità?

Il cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento “Obbligo o Verità”, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, custom made per il malcapitato. Uno dei momenti più attesi sarà il “Solo tu”, in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.

Obbligo o verità: gli ospiti della prima puntata del 24 marzo 2025

Nella prima puntata, Alessia Marcuzzi guiderà la conversazione con un parterre variegato proveniente da mondi diversi – Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione del comico Herbert Ballerina – che offriranno spunti originali di dibattito e daranno vita a dinamiche imprevedibili.

Obbligo o verità puntata 24 marzo: dove vederla in diretta tv e live streaming

La trasmissione va in onda, in diretta streaming, ogni lunedì in prima serata su Rai2; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand”: le clip di tutte i momenti cult, gli interventi degli ospiti, i giochi da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle. Regia di Cristiano D’Alisera.

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