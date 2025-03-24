Obbligo o verità
Anticipazioni, spoiler, diretta streaming, replica, domande scomode, giochi, ospiti di Obbligo o verità su Rai 2 con Alessia Marcuzzi
A partire da, stasera, lunedì 24 marzo 2025, ogni lunedì in prima serata, per cinque puntate, arriva su Rai 2 ‘Obbligo o verità’, il nuovo talk show condotto da Alessia Marcuzzi ispirato al celebre e universale party game “obbligo o verità” a cui tutti hanno giocato almeno una volta.
Adattato dall’originale francese Action ou Vérité – prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle Italia – ‘Obbligo o Verità’ segna il debutto di Alessia Marcuzzi alla conduzione di un talk show brillante in cui ospiterà e metterà intorno a un tavolo personalità diverse tra confessioni, risate e irriverente divertimento.
Come funziona Obbligo o verità?
Il cuore della puntata sarà, naturalmente, il momento “Obbligo o Verità”, in cui un ospite, scelto casualmente, dovrà rispondere con sincerità a una domanda scomoda, oppure affrontare un obbligo: una prova divertente e surreale, custom made per il malcapitato. Uno dei momenti più attesi sarà il “Solo tu”, in cui l’ospite prescelto affronterà una raffica di domande e obblighi personalizzati, rivelando aspetti più profondi della propria vita ed esperienza.
Obbligo o verità: gli ospiti della prima puntata del 24 marzo 2025
Nella prima puntata, Alessia Marcuzzi guiderà la conversazione con un parterre variegato proveniente da mondi diversi – Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli e Salvo Sottile, con la partecipazione del comico Herbert Ballerina – che offriranno spunti originali di dibattito e daranno vita a dinamiche imprevedibili.
Obbligo o verità puntata 24 marzo: dove vederla in diretta tv e live streaming
La trasmissione va in onda, in diretta streaming, ogni lunedì in prima serata su Rai2; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand”: le clip di tutte i momenti cult, gli interventi degli ospiti, i giochi da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.
Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Rai in collaborazione con Fremantle. Regia di Cristiano D’Alisera.
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