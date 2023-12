La puntata è un anticipo per la Giornata internazionale per le disabilità, prevista il 3 dicembre.

O anche no, su Rai 3 in prime time lo speciale La guerra fabbrica di disabilità

Si intitola La guerra fabbrica di disabilità la puntata speciale di O anche no in onda stasera alle 21.20 su Rai 3, anticipo della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre.

Testimonial di eccezione della trasmissione scritta e condotta da Paola Severini Melograni è Andriy Shevchenko, indimenticato fuoriclasse del Milan, Pallone d’Oro nel 2004, ex Ct dell’Ucraina, oggi impegnato in prima linea a favore della pace e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sarà lui a guidare i telespettatori nell’ospedale pediatrico Ohmatdyt e al centro riabilitativo Recovery.

Oltre all’ex calciatore Shevchenko (visto poco tempo fa ad Avanti popolo), alla trasmissione parteciperanno i violinisti per la pace: Ksenia Milas e Oleksandr Semchuk, lei russa e lui ucraino, marito e moglie dal 2009. Un altro ospite d’eccezione sarà lo scrittore Eraldo Affinati, che introdurrà i suoi alunni della scuola d’italiano per stranieri Penny Wirton.

E poi un’intervista al filosofo e psicanalista Miguel Benasayag e la testimonianza dello scrittore, attivista ed ex militare statunitense rimasto paralizzato in guerra, Ron Kovic, l’uomo che ha ispirato il regista statunitense Oliver Stone per il film Nato il 4 luglio.

Mieczysław Mokrzycki, vescovo di Leopoli, accompagnerà invece la conduttrice Paola Severini Melograni a scoprire le realtà solidali cattoliche che operano in quella città così strategica, allo scopo di conoscere esperienze come quella di padre Andriy dei Salesiani e di don Egidio degli Orionini. Per concludere, come di consueto, la musica della band Ladri di Carrozzelle, i disegni e le strip di Stefano Disegni.

