Il voto di ieri sera al termine dei tre giorni di congresso ha sancito la fine dell’era Di Trapani per l’Unione Sindacale Giornalisti Rai. Da oggi l’Usigrai ha un nuovo segretario eletto con 167 preferenze: si tratta di Daniele Macheda, giornalista classe 1962, già parte dell’esecutivo uscente che era guidato per la terza volta da Vittorio Di Trapani, divenuto segretario nel 2012.

Macheda, capolista di UsigraiInsieme e proveniente da Rai News 24 (così come il segretario uscente), ha rivendicato lo stop alle cosiddette prime utilizzazioni (ingresso di giornalisti esterni a discapito di quelli interni Rai), chiedendo una “formazione professionale continua”, che riguardi non solo i giornalisti, ma anche le altre figure professionali coinvolte nel processo informativo.

“In una Rai organizzata per generi sarà centrale la definizione del rapporto fra reti e testate che dovrà essere di sinergia e non di certo di contrapposizione: serve all’azienda e serve a noi per ribadire che l’informazione del servizio pubblico la fanno le giornaliste e i giornalisti della Rai” ha aggiunto il neo segretario.

Nel nuovo esecutivo dell’Usigrai entrano Alberto Ambrogi (già parte del cdr del TgR Lombardia), Incoronata Boccia, Giovanna Bonardi (espressione dei giornalisti delle reti, che per la prima volta hanno avuto dei propri candidati e una delegazione al congresso), Gabriella Capparelli (già nella precedente commissione contratto e volto del Tg1), Rosario Carello, Antonio Gnoni (già parte del precedente esecutivo), Marco Malvestio (già membro del cdr del Tg3), Sonia Oranges (in rappresentanza delle radio), Monica Pietrangeli e Claudia Pregno, che si era candidata negli scorsi mesi come membro del cda eletto dai dipendenti Rai.

Fra le battaglie che il nuovo esecutivo dovrà intraprendere secondo Daniele Macheda la digitalizzazione di Rai Sport e la gestione dei diritti sportivi sono due delle principali priorità. Il nuovo corso dell’Usigrai parte così nella tarda notte milanese con la proclamazione finale del nuovo esecutivo.