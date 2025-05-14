“Nuovo programma su Rete 4”. L’indiscrezione su Myrta Merlino

Proprio come era avvenuto nel 2024 – al termine della stagione televisiva – sono diventate sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La giornalista sta per concludere la sua seconda edizione del programma quotidiano di Canale 5, era stata scelta per sostituire Barbara D’Urso e dare una linea più autorevole al programma, e adesso potrebbe salutarlo per sempre.

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Dagospia l’addio della Merlino a Pomeriggio Cinque sarebbe sempre più certo, per lei potrebbe esserci un nuovo programma su Rete 4, completamente diverso. Anche l’anno scorso era circolata quest’indiscrezione che, però, fu smentita dalla riconferma della Merlino al comando. Ma questo potrebbe essere l’anno del suo addio.

Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque?

Adesso che la stagione televisiva sta per terminare e presto saranno presentati i prossimi palinsesti, pare che per la Merlino ci sarà a settembre ma con un’altra destinazione.

Secondo Dandolo la giornalista non riuscirebbe più a lavorare tutti i pomeriggi- L’azienda, dunque, avrebbe pensato a un programma per lei su Rete 4, un appuntamento settimanale di approfondimento politico, che tra l’altro sarebbe più nelle corde della Merlino. Chiaramente al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte della diretta interessata e dell’azienda.

Per avere certezza che la Merlino a settembre migrerà su Rete 4 bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti ufficiali, che dovrebbe avvenire a fine stagione televisiva. L’anno scorso le voci circolate non trovarono conferma, anzi Berlusconi disse di essere molto soddisfatto del lavoro fatto dalla giornalista e dai risultati ottenuti, sottolineando come si dovesse dare anche tempo al pubblico per abituarsi ai cambiamenti. Secondo Dandolo, però, l’addio della Merlino a Pomeriggio Cinque sarebbe piuttosto certo.

A spingere verso questa direzione, inoltre, ci sarebbero le parole della stessa conduttrice in un’intervista a Ok, Salute e Benessere. In quest’occasione ha parlato di come per tanti anni abbia condotto programmi quotidiani e in diretta, cosa che l’ha portata a vivere come in un frullatore. Aveva spiegato che arriva un momento in cui si deve capire cosa si vuole fare, se dedicarsi solo alla carriera o arrivare al punto di mollare perché non ce la si fa più. Parole che erano apparse profetiche rispetto al suo futuro, è probabile che la giornalista voglia allentare un po’ e per questo scegliere un programma settimanale che richiede un impegno minore rispetto a uno quotidiano. Staremo a vedere.