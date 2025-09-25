“Nuovo look, persi altri 28 kg in 75 giorni”. Mario Adinolfi e il cambiamento drastico dopo L’Isola dei Famosi

Mario Adinolfi, giornalista accreditato e opinionista tv, ha accettato di partecipare all’ultima edizione de L’Isola dei famosi dove ha dimostrato il suo carattere e determinazione. Il percorso in Honduras non è stato facile, ma Adinolfi non ha mai mollato, ed è anche riuscito ad interagire con gli altri naufraghi, nonostante i suoi diversi punti di vista in merito ad alcuni temi sociali. Per questo ha animato il reality con alcuni confronti vivaci divenendo protagonista de L’Isola dei famosi.

L’esperienza in Honduras ha fatto perdere ad Adinolfi ben 34 kg sui 227.9 iniziali, ma una volta tornato in Italia si è sentito male ed è stato costretto al ricovero. Il giornalista ha ripreso 10 chili, ma poi ha intrapreso una cura per le obesità gravi e ha continuato a perdere peso. Nei giorni scorsi Adinolfi è apparso sui suoi account social con un nuovo look, un’immagine del tutto diversa da quella a cui ha abituato il pubblico. L’ex naufrago ha rivelato anche alcuni dettagli del suo percorso di dimagrimento, e ha confermato di aver perso più di 50 chili: un traguardo di cui è entusiasta e che è frutto delle cure mediche, ma anche di un leggero movimento e di una palese determinazione.

“Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg, ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras. Tornai a Roma con 34 kg persi dai 227.9 iniziali e finii in ospedale. Ripresi a mangiare (chi ha seguito l’Isola dei Famosisa che in pratica digiunavo) e ripresi anche 10 kg, ma grazie all’intervento della equipe medica che mi ha messo sotto Tirzepatide ho riperso quella decina e pure altri 18 dal 9 luglio e dunque 28 kg in 75 giorni”, ha esordito Adinolfi.

Mario Adinolfi: “L’obiettivo è perderne altri 48 prima di Natale”

Il giornalista ha poi aggiunto: “Ora l’obiettivo è perderne altri 48 prima di Natale, sempre sotto controllo medico, sempre con l’iniezione settimanale in pancia di Tirzepatide, accompagnata da dieta personalizzata e chilometri a piedi”. Persona diretta e trasparente, che non ha mai temuto di dire quelle che pensa anche se controcorrente e a volte scomodo, Adinolfi ha anche spiegato i motivi che lo hanno spinto ad intraprendere questo nuovo percorso.

“Faccio tutto questo in tandem, come sa chi ha seguito l’Isola, con la mia adorata figlia Clara che combatte la malattia dell’anoressia. Anche stamattina ce lo siamo detti: felicità è la lotta“. In molti ricordano che durante una delle dirette dall’Honduras Adinolfi ha confessato di aver promesso alla figlia di essere tenace e ha chiesto a lei la stessa cosa: “Ho promesso a mia figlia di essere molto tenace e ho chiesto a lei di essere molto tenace. Quindi questa evoluzione comune, che spero stia accadendo…”

“Quel che conta è lottare…” La dedica di Adinolfi alla figlia

In Honduras Adinolfi ha rivolto il suo pensiero soprattutto alla famiglia, in particolare ha incoraggiato la figlia a non arrendersi, e a lottare per raggiungere i propri obiettivi: “Dopo un mese e mezzo che non vediamo e non sentiamo le famiglie questa è la prova più dura a cui siamo esposti e psicologicamente è veramente difficile. Però vedi papà ce la sta facendo, sono sicuro che ce la stai facendo pure tu. Quello che conta è lottare, ricordati, lo dice papà da 10 mila chilometri di distanza”.

Queste le parole che il giornalista ha dedicato alla figlia da lontano. Oggi che sono insieme si sostengono a vicenda e sono il punto di riferimento l’uno dell’altro: il motto è sempre lotta e felicità, un mantra che li unisci e che li farà raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.