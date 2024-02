Paramount+, tutte le novità in uscita a marzo 2024

Nessuna nuova serie tv in arrivo a marzo in attesa di Un Gentiluomo a Mosca

A Marzo 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, concentrandosi soprattutto su reality, cartoni animati e film. Scopri le novità in uscita su Paramount+ a Marzo 2024 per trovare nuovi programmi da vedere.

Le Serie tv in uscita su Paramount+ a Marzo 2024

Non ci sono nuove serie tv in uscita su Paramount+ a Marzo 2024. O almeno non sono state annunciate nel consueto riepilogo del mese che viene inviato dall’ufficio stampa di Paramount+. Contrariamente a quanto fatto recentemente con altri titoli, la miniserie Un Gentiluomo a Mosca non è prevista in arrivo in Italia in contemporanea con USA e Regno Unito dove il rilascio è previsto dal 29 marzo. La miniserie con Ewan McGregor è l’adattamento del romanzo di Amor Towles e racconta la storia del conte Alexander Rostov, esiliato da un tribunale sovietico all’indomani della rivoluzione russa.

Nel corso del mese di Marzo su Paramount+ prosegue la prima stagione di NCIS: Sydney con una nuova puntata ogni giovedì fino al 7 marzo; mentre il 21 marzo terminerà la seconda stagione di Halo, la serie ispirata al videogame omonimo di XBox.

I Film in uscita su Paramount+ a Marzo 2024

Il catalogo di Paramount+ ogni mese si arricchisce di film italiani e stranieri del passato e non solo, con l’arrivo di produzioni originali e di titoli presentati al cinema. A marzo le novità sono tutte rivolte ai più piccoli:

1° Marzo – Tartarughe Ninja – Caos Mutante

7 Marzo – Thunderman, il ritorno

29 Marzo – Paw Patrol – Il Superfilm

Tartarughe Ninja – Caos Mutante (1° Marzo)

Film d’animazione prodotto da Nickelodeon e Point Grey Pictures, con al centro le amatissime Tartarughe Ninja. Leo, Raph, Donnie e Mikey si trovano ad affrontare nuove minacce e a fare squadra con vecchi alleati per sopravvivere sia alla vita da adolescenti che ai cattivi che si nascondono nell’ombra di New York.

Thunderman – Il Ritorno (7 Marzo)

Ispirato alla serie comica Thunderman, questo secondo film vede i gemelli Phoebe e Max godersi la vita di supereroi ma quando un salvataggio va storto vengono rispediti a Hiddenville dove cercheranno di recuperare il loro status perduto di supereroi.

Paw Patrol – Il Super Film (29 Marzo)

Nel film di Paw Patrol una magica meteora si schianta su Adventure City, donando ai cuccioli i superpoteri. Quando Humdinger, l’acerrimo rivale dei cuccioli, esce di prigione e si allea con Victoria Vance, una scienziata pazza, per rubare i superpoteri per sé, i cuccioli affrontano la sfida più grande: con il destino di Adventure City in bilico, devono fermare i supercattivi prima che sia troppo tardi.

Le altre novità su Paramount+ a Marzo

Nel corso del mese di marzo prosegue il rilascio della seconda stagione di The Family Stallone. Inoltre arriva dal 4 marzo un nuovo reality originale: Italia Shore, versione italiana del Geordie Shore inglese diventato anche Gandia Shore in Spagna, Jersey Shore negli USA. Un gruppo di ragazzi e ragazze, muscolosi, tatuati e appariscenti in cerca del loro posto al sole in tv, trascorreranno una vacanza indimenticabile in una villa sulla costa laziale. Matteo Diamante sarà il proprietario di casa e responsabile del divertimento e delle feste per i ragazzi. Dal 12 febbraio il programma sarà anche su MTV su Sky.

Dal 15 marzo arriva una nuova stagione di Ink Master condotto da Joel Madden dei Good Charlotte. In giuria arriva DJ Tambe accanto a Ryan Ashley e Nikko Hurtado. Inoltre dal 28 marzo arrivano nuovi episodi di Behind the Music.