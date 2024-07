Ad Agosto 2024, Paramount+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV, film, show e reality e con l’uscita di nuove puntate delle serie tv rilasciate in precedenza. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, concentrandosi soprattutto su reality, cartoni animati e film. Scopri le novità in uscita su Paramount+ ad Agosto 2024 per trovare nuovi programmi da vedere.

Le serie tv in uscita su Paramount+ ad Agosto 2024

Un agosto poco ricco sul fronte delle serie tv, terminano gli appuntamenti settimanali il lunedì con la terza stagione di Mayor of Kingstown, il 5 agosto, e con la quarta e ultima stagione di Evil che terminerà il 23 agosto. Arrivano le cinque stagione di Le Bureau – Sotto Copertura la serie tv di Canal+ (Le Bureau des Legendes) che sarà avrà un remake americano con Micheal Fassbender e Richard Gere dal titolo The Agency.

5 Agosto – Mayor of Kingstown s.3, finale di stagione

s.3, finale di stagione 15 Agosto – Le Bureau Sotto Copertura s.1-5

s.1-5 23 Agosto – Evil s.4, finale di serie

Le Bureau sotto copertura, stagioni 1-5 (15 agosto)

Mentre Showtime e Paramount stanno lavorando al remake The Agency con Michael Fassbender e Richard Gere, arriva su Paramount+ il cofanetto con la versione originale, Le Bureau Sotto Copertura (Le Bureau des Legends). Al centro la vita degli agenti che lavorano per la DGSE la sicurezza esterna francese, in particolare gli agenti sotto copertura. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare buone fonti di intelligence. Malotru torna dopo una missione di sei anni in Siria e trova difficile adattarsi alla vita “normale”. Quando viene informato che Nadia, la donna di cui era follemente innamorato a Damasco, si trova a Parigi, è disposto a correre dei rischi… per lui e per il Bureau.

Paramount+ Agosto oltre la fiction

Gli Show

Se le serie tv scarseggiano non mancano le novità ad Agosto su Paramount+. Il 1° Agosto ci sarà Takeshi Castle Thailand con le sue 4 stagioni. Restando sul fronte intrattenimento il 26 Agosto saranno proposte le due stagioni della versione del Regno Unito di Celebrity Ex on the Beach.

Cartoon

Sul fronte cartoni animati il 2 Agosto arrivano 4 nuovi episodi della stagione 14 di Spongebob, il 10 Agosto arriva Tales of the teenage Mutant Ninja Turtles con le iconiche 4 tartarughe alle prese con la vita da adolescenti oltre che ai vari nemici. Infine il 23 arrivano due nuovi film di Paw Patrol Specials.

Film

Due nuovi film arrivano in catalogo ad Agosto. Il primo il 7 è Autosufficienza commedia-thriller di e con Jake Johnson al debutto come regista. Un uomo riceve un’offerta da un milione di dollari per partecipare a un gioco in cui è la vittima inseguito da cacciatori che lo possono attaccare solo quando è solo. Peccato che tutti pensano sia un game e non la realtà.

Il 21 agosto arriva Bob Marley: One Love il commovente ritratto cinematografico

del leggendario musicista, celebra la vita e la musica di un’icona che ha ispirato generazioni attraverso il suo messaggio di amore, pace e unità.