Chi sono le nuove coppie vip dell’estate 2024?

L’estate 2024, nei prossimi anni, verrà sicuramente ricordata come una stagione di grandi amori e delle nuove coppie vip. Non solo le coppie nate dopo ‘Temptation Island’, quest’anno, tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di uscire allo scoperto con le nuove fiamme.

L’ultimo, in ordine di pubblicazione, è Geolier (single dopo aver detto addio alla storica compagna, Valeria D’Agostino), pizzicato, questa settimana, dal magazine ‘Chi’, in compagnia della nuova fidanzata, Chiara Frattesi, sorella del calciatore della nazionale italiana di calcio Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. Classe 2002, nata e cresciuta a Roma, fa l’influencer e la modella e ha partecipato a numerosi concorsi di bellezza.

Tra le unioni da tenere d’occhio, invece, spiccano Melissa Satta (tornata single, ad inizio anno, dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini) e Carlo Gussalli Beretta (ex di Giulia De Lellis). Tony Effe, intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ha spento sul nascere ogni pettegolezzo su un flirt con Chiara Ferragni e la De Lellis (che, qualche settimana fa, ha chiuso la frequentazione con Giano Del Bufalo, fratello di Diana e mercante di ‘Cash or Trash’ etichettandole come ‘amiche’.

“Sono uno con dei principi. Un buono. Sono un bravo ragazzo. Vado a periodi. A volte faccio tanta festa. Ultimamente vado in palestra, mi alleno, mangio bene, sennò è un casino”.

Coppie Vip estate 2024 tra nuovi amori, matrimoni e gravidanze

La modella francese Garance Authié, invece, sarebbe la nuova fidanzata di Fedez. Un grande amore o un flirt estivo… chi vivrà vedrà! Prosegue a gonfie vele, invece, la storia d’amore tra Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron, innamorata di “un vero gentleman degli anni ’50, un angelo, un orsacchiotto ed è la persona migliore che abbia incontrato nella mia vita”.

L’estate 2024 è stata anche costellata da matrimoni (da Simona Ventura – Giovanni Terzi a Clizia Incorvaia – Paolo Ciavarro fino a Ignazio Moser – Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta e Loris Karius), delle gravidanze annunciate, dei figli nati e delle promesse social.