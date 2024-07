Temptation Island news oggi su Jenny Guardiano, Tony Renda, Gaia Vimercati, Jakub Bakkour, Raul Dumitras e Nicole Belloni

Questa edizione di ‘Temptation Island’, sicuramente, è stata caratterizzata non solo dagli ascolti record ma sicuramente per la grossa attenzione nei confronti delle coppie, dei tentatori e delle tentatrici anche nei giorni successivi alla messa in onda dell’ultima puntata. I protagonisti dell’ultima stagione del viaggio nei sentimenti di Canale 5, attraverso i social, hanno fatto pervenire ai fan una sorta di diario di quello che, ad oggi, sta accadendo nella vita di tutti i giorni.

Gaia Vimercati e Jakub Bakkour stanno assieme dopo Temptation Island?

Gaia Vimercati, per esempio, tornata single dopo la rottura con Luca Bad, ha spiegato, su Instagram, che tipo di rapporto ha costruito oggi con Jakub Bakkour, il single con cui ha legato molto all’interno del villaggio delle fidanzate:

Ad oggi reputo prematuro anche parlare di frequentazione importante, ci stiamo conoscendo in un contesto diverso che è quello della vita reale. Ci piace a vicenda includerci nella nostra quotidianità, è venuto a Riccione e ne sono molto contenta. E’ stata una bella sorpresa comunque viverlo in quella che è casa mia però ho bisogno di proseguire il percorso per come l’avevo intrapreso. E se l’avevo intrapreso con lui è proprio perché è una persona rispettosa. Ad oggi io devo pensare a me e non buttarmi in un’altra relazione, non avrebbe senso . Mia mamma mi direbbe: “Devi prima coltivare il tuo giardino, altrimenti non puoi guardare quello altrui”. Quindi per ora va bene così, anche se è carino vedere le vostre ship.

Perché Genny Guardiano ha dato una seconda possibilità a Tony Renda

Dopo aver metabolizzato bene quello che è accaduto durante il falò di confronto, Jenny Guardiano, ha spiegato, ai propri followers, perché nonostante le tante divergenze sia uscito dal programma con il fidanzato, Tony Renda:

Ultimamente sì stiamo ritrovando la nostra serenità, Tony sta mantenendo le sue promesse che erano motivo principale delle nostre discussioni. Sto andando alle serate, ci stiamo organizzando cose carine insieme. Lo vedo realmente intenzionato nel recuperare il rapporto con me e non vedo perché non dare l’opportunità ad una persona con cui stai da 5 anni, che ami da 5 anni, per cui ci ho provato da 5 anni, adesso gli nego la possibilità? Io ho voluto per tantissimo tempo avere un bel rapporto con lui, un equilibrio con lui e ora glielo nego? Ragazzi, i commenti negativi ci stanno però dobbiamo ricordare che oltre il programma ci sta la vita. Non avrebbe avuto senso dirgli di no e poi tornare a cercarlo perché mi mancava. Io me la voglio vivere quindi mi becco le critiche, se non andrà bene… andrà bene.

Chi è la nuova fidanzata di Raul Dumitras di Temptation Island?

Negli ultimi giorni, l’ex fidanzato di Martina De Ioannon è stato avvistato con una ormai ex tentatrice del programma, ovvero Nicole Belloni. I due ex protagonisti del docureality condotto da Filippo Bisciglia si sono mostrati complici e uniti durante una serata in discoteca. Se son rose fioriranno…