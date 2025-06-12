Nuova programmazione Rai, De Martino “sostituito”, torna una fiction amatissima, Infante saluta il pubblico

A viale Mazzini si preparano a cambiare tutto, i volti storici salutano il pubblico e ci sarà un grande ritorno in onda

La Rai si prepara a rivoluzionare il palinsesto in vista della pausa estiva, come accade per ogni canale televisivo, anche a viale Mazzini hanno stabilito alcuni cambiamenti importanti. E così prossimamente Stefano De Martino saluterà il suo pubblico, la stessa cosa farà Milo Infante e intanto torneranno in onda le puntate di una delle serie più di successo Rai.

Parliamo della replica delle tre stagioni de L’Allieva, con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. La serie, andata in onda in prima visione in prime time, aveva avuto risultati strepitosi e per questo a viale Mazzini hanno deciso di rimandarla in onda nel corso dell’estate, cosa che farà sicuramente piacere al pubblico e soprattutto ai telespettatori che magari non hanno avuto modo di vederla.

Come cambia il palinsesto Rai per l’estate

A partire da luglio il palinsesto Rai subirà una vera e propria rivoluzione, su Rai 1, subito dopo il TG1 delle 13.30, torneranno in onda le puntate de L’Allieva, che terranno compagnia ai telespettatori per tutta l’estate. Sarà seguita dalla soap opera spagnola Ritorno a Las Sabinas che, anche se non ha avuto un grande successo, continuerà la sua programmazione.

Stefano De Martino saluterà il suo pubblico tra il 4 e 5 luglio, momento in cui Affari Tuoi si prenderà una più che meritata vacanza. Al posto del game show di Rai 1 tornerà Techetechetè, che andrà in onda fino ai primi di settembre dalle 20.40 alle 21.30. L’ex ballerino di Amici si prepara a chiudere una stagione televisiva che per lui è stata a dir poco stellare.

Arrivato “in punta di piedi” nel programma, ha saputo dare un tocco tutto suo a uno show che fino a quel momento era stato condotto da Amadeus e l’ha fatto in modo strabiliante. A dirlo sono gli ascolti record di Affari Tuoi registrati nel corso della sua conduzione, il game show ha raggiunto picchi di 6,3 milioni di telespettatori, fermandosi comunque a una media più che soddisfacente di 5,4 milioni di telespettatori. Si era, infatti, vociferato che in Rai si stesse già parlando di un “adeguamento” al contratto quadriennale e già milionario del conduttore.

De Martino, dunque, si prepara a dare il via alle sue vacanze, per staccare la spina dai tanti impegni lavorativi – del resto le registrazioni di Affari Tuoi sono praticamente quotidiane – e rilassarsi un po’. A salutare il suo pubblico sarà anche Milo Infante, Ore 14 infatti si fermerà a partire dal 4 luglio. Com’era prevedibile, dunque, anche il palinsesto Rai subirà delle modifiche per le vacanze.

Intanto è attesa la presentazione della nuova stagione televisiva anche per conoscere i vari cambiamenti che vedremo a settembre, tra programmi confermati e altri che cambieranno aspetto, sono tutti in attesa di conoscere cosa è stato deciso a viale Mazzini per la ripartenza di settembre.