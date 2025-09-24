Nuova fiction Rai, “La ricetta della felicità” debutta il 25 settembre: anticipazioni, cast e puntate

Rai 1 inaugura la stagione delle fiction con una nuova serie ambientata nella Riviera romagnola. La ricetta della felicità debutta, a partire dal 25 settembre, in prima serata. Si tratta di una miniserie in quattro puntate firmata da Giacomo Campiotti e prodotta da Rai Fiction con Stand By Me. Il prodotto è disponibile anche in streaming su Rai Play, e le aspettative sono già molto alte.

La trama de La Ricetta della Felicità

La protagonista è Marta Rampini, una donna che vive a Milano e a cui sembra non mancare niente: ha una famiglia stabile, il benessere e la salute. La sua felicità si rompe all’improvviso quando Enrico – suo marito – resta coinvolto in un’indagine per riciclaggio e scomparsa misteriosamente, lasciando solo silenzi e incertezze. Accanto a lei ci sono la figlia Greta e la suocera Rosa, donna stravagante e fuori dagli schermi. A quel punto Marta decide di non restare ferma ad attendere risposte e parte alla ricerca del marito, seguendo quegli indizi che la portano fino a Marina di Romagna, località balneare della Riviera.

Proprio qui scopre un posto insolito, che sembra un po’ una stazione di servizio e un po’ una piadineria. Si tratta di un locale che viene gestito da Susanna e dalla sua famiglia sgangherata. Proprio in questo spazio caotica il suo cammino prende una svolta inaspettata: le indagini si intrecciano con nuove amicizie, affetti nati all’improvviso e momenti di riscoperta autentica. Marta ritrova pian piano sé stessa, ma soprattutto la voglia di amare e la speranza in un futuro nuovo.

Il cast e le curiosità della nuova serie Rai

Oltre alle due protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, alla fiction hanno partecipato molti altri personaggi del mondo della recitazione come Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne. C’è inoltre la partecipazione straordinaria di Orietta Berti, che regala alla storia un tocco inedito e sorprendente. La sceneggiatura è firmata da Anna Mittone, con la collaborazione di Annalena Benini, Simona Coppini, Daniela Delle Foglie e Mauro Casiraghi.

La trama è ambientata nella riviera romagnola e in particolare nelle città di Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna. Si tratta di location pittoreschi, dove si possono incontrare calore, umanità e senso di appartenenza. La Riviera diventa lo sfondo ideale per un racconto che si basa soprattutto sulle seconde possibilità e su quella felicità perduta e poi ritrovata.