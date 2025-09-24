Home Serie Tv Nuova fiction Rai, “La ricetta della felicità” debutta il 25 settembre: anticipazioni, cast e puntate

Nuova fiction Rai, “La ricetta della felicità” debutta il 25 settembre: anticipazioni, cast e puntate

Cristiana Capotondi torna in tv nei panni di Marta, la protagonista della nuova fiction Rai La Ricetta della Felicità.

di Stefania Meneghella
Nuova fiction Rai, “La ricetta della felicità” debutta il 25 settembre: anticipazioni, cast e puntate
24 Settembre 2025 19:30

Rai 1 inaugura la stagione delle fiction con una nuova serie ambientata nella Riviera romagnola. La ricetta della felicità debutta, a partire dal 25 settembre, in prima serata. Si tratta di una miniserie in quattro puntate firmata da Giacomo Campiotti e prodotta da Rai Fiction con Stand By Me. Il prodotto è disponibile anche in streaming su Rai Play, e le aspettative sono già molto alte.

La trama de La Ricetta della Felicità

La protagonista è Marta Rampini, una donna che vive a Milano e a cui sembra non mancare niente: ha una famiglia stabile, il benessere e la salute. La sua felicità si rompe all’improvviso quando Enrico – suo marito – resta coinvolto in un’indagine per riciclaggio e scomparsa misteriosamente, lasciando solo silenzi e incertezze. Accanto a lei ci sono la figlia Greta e la suocera Rosa, donna stravagante e fuori dagli schermi. A quel punto Marta decide di non restare ferma ad attendere risposte e parte alla ricerca del marito, seguendo quegli indizi che la portano fino a Marina di Romagna, località balneare della Riviera.

la ricetta della felicità trama cast
Trama e cast de La Ricetta della Felicità (foto Rai) tvblog.it

Proprio qui scopre un posto insolito, che sembra un po’ una stazione di servizio e un po’ una piadineria. Si tratta di un locale che viene gestito da Susanna e dalla sua famiglia sgangherata. Proprio in questo spazio caotica il suo cammino prende una svolta inaspettata: le indagini si intrecciano con nuove amicizie, affetti nati all’improvviso e momenti di riscoperta autentica. Marta ritrova pian piano sé stessa, ma soprattutto la voglia di amare e la speranza in un futuro nuovo.

Il cast e le curiosità della nuova serie Rai

Oltre alle due protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, alla fiction hanno partecipato molti altri personaggi del mondo della recitazione come Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne. C’è inoltre la partecipazione straordinaria di Orietta Berti, che regala alla storia un tocco inedito e sorprendente. La sceneggiatura è firmata da Anna Mittone, con la collaborazione di Annalena Benini, Simona Coppini, Daniela Delle Foglie e Mauro Casiraghi.

La trama è ambientata nella riviera romagnola e in particolare nelle città di Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna. Si tratta di location pittoreschi, dove si possono incontrare calore, umanità e senso di appartenenza. La Riviera diventa lo sfondo ideale per un racconto che si basa soprattutto sulle seconde possibilità e su quella felicità perduta e poi ritrovata.

Altri articoli su Serie Tv