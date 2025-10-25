Intervista Esclusiva – Nunzia De Girolamo: “Voglio dei Maschi normali, che non vogliano a tutti i costi diventare VIP”

Chiacchierata informale con la conduttrice di Ciao Maschio Nunzia De Girolamo che ci parla della sua trasmissione, di televisione e di protagonisti al maschile che perseguono con troppa ambizione il voler essere famosi e importanti: “La normalità è molto più interessante”

Non è elegante dire l’età di una signora elegantissima come Nunzia De Girolamo. Ma non crediamo si offenderà avendo appena compiuto cinquant’anni e dimostrandone almeno dieci di meno. Ospite di un bel talk show al Festival dello Spettacolo di Milano, la conduttrice della RAI ha accettato di chiacchierare di quello che le piace. E anche di quello che le piacerebbe fare…

Nunzia De Girolamo: “Un Ciao Maschio per maschi ‘normali’…”

Volto della rete di Stato per diversi anni, per la quinta stagione alla conduzione di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo ha sfondato nel day-time arrivando oltre il 10% di share in un orario decisamente impegnativo, in piena battaglia contro giochi, intrattenimento e lo sport del fine settimana: sabato pomeriggio alle 17.10. Splendide quest’anno le interviste a Raimondo Todaro, a Morgan – con tutti i rischi che un personaggio dalla personalità così sfaccettata comporta – e Bobby Solo che raramente si era descritto come nella trasmissione della De Girolamo raccontando cose di sé quasi inediti. Peccati giovanili compresi.

Eppure… “Eppure mi piacerebbe pensare a una versione di Ciao Maschio pensata per le persone normali, per i maschi NIP, che abbiano un lavoro normale, una vita normale e magari comunque una storia interessante da raccontare”.

Saranno famosi…?

Cosa difficile perché di maschi normali che vogliano restare normali in televisione sembra non ce ne siano più: “In effetti questo dicono i social e le trasmissioni che fanno ancora distinzione tra VIP e NIP. La vera grandiosità è essere speciali nel restare normali. Il grande errore è invece quello di non restare con i piedi a terra e pensare che la TV sia una svolta a svantaggio di quelle caratteristiche umane che sono le migliori: prima fra tutte le umiltà. Ida Di Filippo di Case a prima vista che conosco bene e che apprezzo, quella era e quella è rimasta. Ed è per questo che ha successo”.

Magari è per questo che l’attuale edizione del Grande Fratello, con i NIP, sembra convincere meno. Perché sono not important person che vogliono disperatamente diventare very important person: “La TV cambia. E se non sei bravo e solido a gestire le cose che hai quasi sempre ti cambia in peggio. Troppa gente vuole andare in televisione non per essere quello che è ma per essere quello che vorrebbe diventare. Le illusioni quasi sempre si spengono in modo frustrante…”

TV, Fiction e Social

Ma la TV non era più lo specchio della realtà? “Magari in qualche caso, magari se c’è chi la realtà la sa raccontare davvero, magari se il pubblico è davvero interessato alla realtà che percepisce e a quella che viene raccontata. La verità è che la fiction è sempre più facile della realtà. E sotto questo aspetto la TV non sembra essere migliorata. Di sicuro i social sono peggio”.

Perché peggio? “Sono molto peggio. Perché quella è la vera fiction: tutti si sforzano a rappresentare volti felici, successi famiglie straordinarie. Ma in realtà nella foga di voler apparire a tutti i costi quello che vuoi sembrare, siamo tutti persone normali e con tanti problemi”.

Nunzia de Girolamo: “Cosa guardo in TV”

“Mi piace guardare film, fiction, soprattutto serie TV. Mi metto sul divano insieme a mia figlia e guardo tutto quello che posso vedere insieme a lei. E poi, retaggio del passato, guardo molto i programmi politici”.

Niente TV dei ragazzi oggi… “È vero, ed è un peccato. Spero che questa mancanza prima o poi venga sanata. Io sono cresciuta con Bim Bum Bam e le cose che ci venivano raccontate erano divertenti e basate su valori sani. Spero che chi dirige le reti e pensa all’aspetto formativo ed educativo della TV ci pensi. Anche se i ragazzi TV ne guardano sempre meno è anche da lì che si formano i veri cittadini di domani. Ed è lì che dobbiamo investire. Noi siamo già tutti vecchi”.

Ciao Maschio andrà in onda questo pomeriggio con la sesta trasmissione di questa stagione: ospiti il conduttore televisivo di Unomattina news Tiberio Timperi, il comico e attore bolognese Andrea Roncato e il partner di ballo di Francesca Fialdini nell’attuale edizione di Ballando con le stelle Giovanni Pernice, coppia in questo momento ai vertici della classifica della trasmissione di Milly Carlucci.