Nunzia De Girolamo: età, marito e figli, lauree, dove vive, carriera

Ex parlamentare e oggi volto tv accreditato, Nunzia De Girolamo ha intrapreso la carriera come conduttrice per caso. Dopo aver militato nelle file politiche ha debuttato in alcuni talk come opinionista e sin da subito ha dimostrato di stare a suo agio davanti alle telecamere. Il passo alla conduzione del suo primo format è stato breve ed oggi è tra i volti di punta della Rai. Da Ballando con le stelle a Estate in diretta fino a Ciao maschio la De Girolamo ha trovato il suo spazio in televisione e secondo alcuni rumors sarà protagonista anche della prossima stagione tv. Oltre a Ciao Maschio, che approda al sabato pomeriggio, dovrebbe condurre un nuovo format che andrà in onda in seconda serata.

Nata a Benevento nel 1975 l’ex parlamentare si è trasferita a Roma subito dopo il diploma. Nella capitale ha frequentato la facoltà giurisprudenza all’università La Sapienza. Dopo la laurea ha cominciato la pratica forense e nel frattempo ha mosso i primi passi in politica. Nel 2012 diventa deputato della Camera all’interno della lista de Il Popolo della Libertà. L’anno seguente è nominata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo di Enrico Letta e, dal 2014 al 2015 è capogruppo alla Camera dei deputati.

Il ruolo di opinionista nel talk Non è l’Arena di Giletti segna il suo debutto in tv. Un debutto che l’allontana definitivamente dalla politica e che segna un punto si svolta nella sua carriera. Da quel momento i vertici Rai si accorgono di lei e decidono di affidarle diversi format importanti. Oggi è un personaggio molto amato, composto ed è un’ottima padrona di casa nel suo harem maschile. Non predilige la tv urlata ed non appare mai sopra le righe: tutte caratteristiche che la rendono un volto tv gradevole e apprezzato dal pubblico.

Nunzia De Girolamo vita privata: marito e figli

La conduttrice è sposata con Francesco Boccia, deputato del Partito Democratico. I due si sono conosciuti durante la militanza di Nunzia in politica. All’epoca divennero anche protagonisti di diversi gossip. I due si sono uniti in matrimonio il 23 dicembre 2011 e nel 2012 sono diventati genitori di Gea, una splendida bambina che ha stravolto le vite di entrambi.

In un’intervista rilasciata a Oggi Nunzia ha rivelato che avrebbe voluto avere un secondo figlio, ma dopo che ha saputo di essere indagata le tensioni con il marito sono diventate più difficili da gestire: “Io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all’inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell’assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime“.

Nunzia De Girolamo: “Il mio sogno proibito? Sesso in pubblico”

La conduttrice di Ciao Maschio vive a Roma con il marito e la famiglia. La De Girolamo ha scelto una zona residenziale della città situata poco distante dal centro storico. Ha un profilo Instagram molto attivo dove condivide momenti della sua vita quotidiana e il dietro le quinte del suo lavoro. Diretta, sincera e senza filtri, Nunzia ha recentemente confessato qual è il suo sogno proibito:

“Fare sesso in pubblico, in spiaggia o per strada, senza preoccuparmi di occhi indiscreti”, ha dichiarato a Il Messaggero. L’ex politica ha poi aggiunto che quando ha conosciuto il marito aveva un modo di vedere le cose molto diverso da lui: “Lui era un uomo libero, molto legato al modello libertino incarnato dal suo amico e mito Franco Califano. Io ero insicura, vedevo il pericolo ovunque: oggi no, al primo posto c’è la famiglia per entrambi”.