Nunzia De Girolamo conduttrice di Miss Italia 2025

Miss Italia assume un nuovo volto. Dopo diversi anni di assenza dal piccolo schermo, il concorso di bellezza va in onda in diretta tv, ma sono state attuate alcune modifiche alla trasmissione. La finale si tiene il 15 settembre a Porto San Giorgio (Marche) e la si può guardare su San Marino Tv, ma anche in streaming su Rai Play. La conduttrice è Nunzia De Girolamo, il famoso volto Rai che è anche al timone del tv show Ciao Maschio.

La nuova conduttrice di Miss Italia

Il celebre concorso di bellezza ha affidato – per la prima volta – la conduzione della finale a Nunzia De Girolamo. L’evento si terrà il prossimo 15 settembre a Porto San Giorgio. La conduttrice è tra l’altro uno dei volti più amati del palinsesto Rai che, in questi ultimi anni, ha portato avanti il programma Ciao Maschio. Lo studio propone in seconda serata interviste a personaggi maschili del mondo dello spettacolo. Un format fresco e originale, che è già tra i più visti della programmazione.

L’arrivo di De Girolamo nel concorso di Miss Italia ha portato un vero e proprio cambio di direzione della gara, che ha vissuto nell’ultimo periodo un momento piuttosto delicato. Dal 2020 era andato in onda solamente in streaming e non aveva alcun conduttore effettivo, pronto ad annunciare le partecipanti e di conseguenza la vicitrice.

Tutte le novità dell’edizione 2025

Non solo la conduzione di Nunzia De Girolamo: nell’edizione 2025 di Miss Italia ci saranno molte altre modifiche. In primis a far discutere è stato l’annuncio di Patrizia Mirigliani a proposti dell’articolo 8 del regolamento, che è appunto rivolto a tutte le giovani donne che intendono partecipare al concorso. “Non detenere profili in siti web (come OnlyFans o simili) dove sia consentita o comunque praticata, liberamente o a pagamento, l’immissione e condivisione di contenuti cosiddetti “per adulti” o comunque di carattere pornografico o scabroso”, si legge. Per la prima volta, il concorso si aprirà alla partecipazione del pubblico. Quest’ultimo avrà la facoltà di esprimere il proprio voto mediante i vari canali social. A coordinare tutti i risultati ci sarà il giornalista Rai Marco Carrara.

Un evento che rappresenterà un momento unico per la storia del concorso di bellezza, che ormai da anni è diventato un punto di riferimento per migliaia di giovani donne. Un punto di riferimento per coloro che vorrebbero entrare a piccoli passi nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana.