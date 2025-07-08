Nunzia de Girolamo bis su Rai Uno: nuovo talk per la conduttrice

Nunzia De Girolamo è oggi tra i volti di punta della scuderia Rai, personaggio che nell’ultime stagioni tv ha convinto il pubblico, ma soprattutto la dirigenza Rai, che ha deciso di affidarle un nuovo format. All’evento dedicato alla presentazione dei palinsesti Rai dell’autunno-inverno 2024-25 sono stati confermati diversi programmi, considerati di successo: dai daytime come E’ Sempre Mezzogiorno e I Fatti Vostri, a Affari Tuoi. Immancabili le prime serate di Ballando con le stelle e le diverse versioni di The Voice.

Ad essere penalizzata soprattutto l’informazione. Alcuni talk come Petrolio non avranno un seguito, mentre a Report sono state sottratte ben 4 puntate e questo ha dato adito a diverse polemiche. Tuttavia c’è anche chi ha ricevuto attenzione e credibilità e dalla prossima stagione tv condurrà ben due programmi. L’ex ministra delle politiche agricole è stata infatti promossa dalla dirigenza Rai. La De Girolamo dopo aver lasciato la politica è approdata in tv, prima come come opinionista in alcuni talk e poi come conduttrice.

Il suo Ciao Maschio, in onda da diverse edizioni, ha conquistato il pubblico ottenendo ascolti rilevanti in seconda serata. Un format pacato, mai sopra le righe, che ha dato la possibilità a diversi volti del mondo dello spettacolo, ma anche del cinema e dello sport di raccontarsi. Da settembre Ciao Maschio andrà in onda il sabato pomeriggio, lascerà così la seconda serata per approdare in uno spazio non a lui consono. Riceverà la stessa attenzione da parte dei telespettatori? La dirigenza della rete di stato n’è certa.

Nunzia De Girolamo, nuovo talk per l’ex ministra: ecco quando debutta

Nuovo talk per l’ex ministra. La De Girolamo debutterà con un programma d’interviste originali, e immersive il sabato notte. Un orario a lei congeniale, ma questa volta tra i suoi ospiti ci saranno anche le donne. Il neo format, che per ora non ha ancora un nome, andrà in onda da Gennaio e sicuramente si rivelerà ben costruito e molto interessante. La De Girolamo si conferma un personaggio accreditato che gode della stima della dirigenza Rai.

Ospite del salotto di Monica Setta, Donne al Bivio. Nunzia De Girolamo ha confessato che non avrebbe mai lasciato la politica: “La vita ti cade addosso. Io non avrei mai lasciato la politica. È stata la politica a lasciare me. Sono stata tradita in una notte elettorale dei lunghi coltelli”. Nonostante la delusione è riuscita a guardare avanti e oggi fa un altro lavoro: “Oggi ho cambiato mestiere. Faccio tv, ma sono sempre aperta alle novità. Chissà che succederà in futuro.”

Nunzia De Girolamo: “Sogno di sposarmi in chiesa”

La conduttrice di Ciao Maschio ha poi rivelato che di essere oggi una donna realizzata e soddisfatta delle sue scelte professionali. Tra i suoi sogni nel cassetto il matrimonio in chiesa: “Il mio sogno? Far felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto”.

Nunzia si prepara ad una stagione tv impegnativa, ha accettato una nuova sfida e spera di ottenere l’approvazione del pubblico. Lo scorso anno ha condotto Avanti popolo in onda su Rai 3, ma non ha avuto il successo sperato. Il format è stato chiuso prima rispetto ai tempi previsti.