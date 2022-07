L’esordio è fissato per lunedì 12 settembre in prima serata su Rai2, ma oggi, mercoledì 6 luglio, TvBlog è in grado di svelare l’intero cast di Nudi per la vita, il programma prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana e condotto da Mara Maionchi in cui personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport devono preparare una performance corale di ballo e striptease. Dopo avervi spoilerato i nomi di Memo Remigi, Valeria Graci, Maddalena Corvaglia e Gilles Rocca, TvBlog può rivelare che ci saranno anche, tra gli uomini, gli attori Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e lo speaker di Radio Deejay Gianluca Gazzoli e tra le donne la comica Brenda Lodigiani e l’attrice Corinne Clery.

Completano il cast Alessandra Mussolini, come anticipato da Dagospia nei giorni scorsi, e l’ex calciatore Sebino Nela, annunciato ufficialmente di recente dal direttore Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta.

Dunque nella prima edizione di Nudi per la vita (le cui registrazioni si stanno concludendo in queste ore) ce n’è per tutti i gusti. C’è una importante quota di comici, chiamati evidentemente per dare leggerezza alla trasmissione che ha come mission quella di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione, ci sono profili interessanti anche dal punto di vista della presenza fisica (d’altronde di mezzo c’è sempre uno spogliarello) e non manca qualche outsider, dal richiamo televisivo assicurato.

L’appuntamento, come detto, è per il 12 settembre, con la prima puntata. Ricordiamo che Nudi per la vita andrà in onda con doppio appuntamento settimanale per concludere la sua programmazione il 20 settembre e lasciare spazio dalla settimana successiva ad un altro nuovo titolo della rete, ossia Sing Sing Sing di Stefano De Martino (adattamento di That’s my jam di Jimmy Fellon), previsto a partire da lunedì 26 settembre. Il giorno dopo, invece, sarà la volta della della settima edizione de Il collegio.