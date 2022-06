Continuiamo a spoilerare, giorno dopo giorno, i nomi dei concorrenti di Nudi per la vita, il nuovo programma di Rai2 in onda in prima serata a partire da lunedì 12 settembre (due volte a settimana, con raddoppio al martedì). Se ieri su TvBlog abbiamo anticipato le presenze nel cast del docu-reality condotto da Mara Maionchi di Gilles Rocca e di Maddalena Corvaglia, oggi siamo in grado di rivelare che sono stati arruolati anche Valeria Graci e Memo Remigi.

L’attrice e il cantante sembrano essere stati ingaggiati in quanto garanzia di divertimento per il pubblico a casa. Nella stagione tv appena conclusa la Graci, le cui doti comiche sono molto note anche dalle parti di Rai2 (molte le sue partecipazioni a Stasera tutto è possibile), è stata al timone di Striscia la notizia (è stata scelta da Antonio Ricci per sostituire Francesca Manzini, quando risultò positiva al covid), di cui è inviata da ormai qualche anno, mentre il cantante 84enne è stato mattatore non solo di Oggi è un altro giorno nel pomeriggio di Rai1, ma anche di Ballando con le stelle, di cui è stato concorrente in coppia con la professionista Maria Ermachkova.

Il cast del programma prodotto dal Blu Yazmine di Ilaria Dallatana, oltre ai già citati Gilles Rocca, Maddalena Corvaglia, Valeria Graci e Memo Remigi, prevede anche le presenze di Elisabetta Gregoraci e Sebino Nela (nomi già anticipati nei giorni scorsi). Ma non è finita qui e nelle prossime ore saremo in grado di completare l’elenco.

Ricordiamo che Nudi per la vita è un docu-reality in quattro episodi in cui personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e dello sport devono preparare una performance corale di ballo e striptease. La mission del format, in realtà, è quella di sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, dunque, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo per affrontare senza timore

gli screening medici che possono salvare la vita.

Come se la caveranno Graci, Remigi & co in questa nuova avventura televisiva?