Nozze segrete per Rudy Zerbi: chi è la moglie di 22 anni più giovane (famosa ereditiera)

Rudy Zerbi si è sposato in gran segreto. I dettagli sulle nozze a Roma con Grace Raccah: il rito, l’abito e il racconto di un amore nato lontano dai riflettori.

Il mondo dello spettacolo si risveglia con una notizia che profuma di fiori d’arancio e riservatezza: Rudy Zerbi, l’amatissimo e temuto Prof di Amici, ha detto “sì”.

Il celebre insegnante e produttore discografico ha scelto la via del massimo riserbo per coronare il suo legame con Grace Raccah, celebrando l’unione domenica 10 maggio 2026 alle porte di Roma.

Le indiscrezioni, trapelate attraverso la rubrica social di Gabriele Parpiglia, descrivono una cerimonia intima officiata con rito ebraico, dove l’eleganza ha fatto da padrona: uno Zerbi impeccabile in abito blu e una sposa radiosa avvolta nel pizzo e in un lungo velo tradizionale.

Chi è la moglie di Rudy Zerbi

Grace Raccah non è un volto nuovo per chi segue le cronache del cuore legate al talent scout. Trentacinquenne e figlia di Daniele Raccah, figura di spicco nel panorama dell’imprenditoria tessile con il marchio Dan John, Grace ha saputo portare nella vita del cinquantasettenne Zerbi un equilibrio raro.

Nonostante i ventidue anni di distanza anagrafica, il loro rapporto si è consolidato in tre anni di convivenza emotiva che Rudy stesso, in passato, aveva definito come una fortuna insperata. Davanti alle telecamere di Verissimo, il produttore aveva confessato con tenerezza come la maturità di Grace fosse diventata il suo punto di riferimento, permettendogli di riscoprire un amore fatto di benessere quotidiano e “farfalle nello stomaco“, lontano dalle sofferenze che spesso accompagnano i sentimenti in età giovanile.

Questa unione segna un nuovo, importante capitolo nella complessa e affettuosa architettura familiare di Zerbi. Padre di quattro figli nati da tre precedenti legami (Tommaso, Luca, Edoardo e il piccolo Leo) Rudy non ha mai nascosto le sfide e le gioie del gestire una famiglia allargata.

Anche Grace condivide questa dimensione, essendo già madre di una bambina. Il matrimonio di Roma sembra dunque suggellare non solo un patto d’amore tra due persone, ma un progetto di serenità collettiva in cui il ruolo di genitori rimane il pilastro centrale, capace di andare oltre la fine delle storie passate.

Con questo passo, Zerbi sembra avvicinarsi sempre di più a quel desiderio di pienezza familiare che insegue da tempo, dimostrando che a cinquant’anni suonati è ancora possibile scrivere la pagina più bella della propria vita privata.