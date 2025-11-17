Nozze in vista al Tg1: la conduttrice Paola Cervelli sposa il direttore Andrea Montanari

Non sono star in senso proprio, ma i volti del telegiornale conquistano la popolarità e diventano nel giro di pochi mesi personaggi famigliari per i telespettatori. Tutti i giorni entrano nelle case degli italiani e questo li rende sicuramente molto noti, ma raramente conquistano le prime pagine del gossip. Solitamente non sono personaggi che conducono una vita sopra le righe, anzi sono molto attenti a tutelare la propria immagine di voci autorevoli dell’informazione. Eppure in queste ore è stato diffuso un rumors che riguarda proprio il Tg1 e la vita privata di alcuni membri del suo staff.

L’esperto tv Giuseppe Candela, tramite le pagine del magazine Chi, ha rivelato che presto ci sarà un matrimonio che coinvolgerà due volti dell’informazione Rai. Si tratta di Paola Cervelli e Andrea Montanari. Paola è tra le conduttrici del tg dell’ora di pranzo e lo scorso anno è andata in onda con il pancione. Un evento che fece molto discutere e di cui lei si mostrata molto fiera: “Sono la prima conduttrice in attesa di un bebé. Leo sarà felice. Voleva proprio un fratellino”, ha dichiarato nel salotto di Storie Italiane.

Paola Cervelli e Andrea sono genitori di due splendidi bambini e ora avrebbero deciso di convolare a nozze. Per il momento la coppia non ha confermato la notizia, ma non l’ha neanche smentita. Sbirciando suoi profili social è possibile ammirare diversi post legati al lavoro e pochi dettagli sulla vita privata: nessun riferimento ai fiori d’arancio.

Fiori d’arancio al TG1: Montanari e Cervelli non ufficializzano

La news sul matrimonio appare più che fondata, anche se per ora non è stata ancora svelata una data, ne tanto meno modi e luogo della cerimonia. Tuttavia è certo che la coppia è affiatata, legata da un sentimento stabile e pronta a legalizzare il rapporto, anche per il bene dei figli. I due per il momento non hanno nessuna intenzione di ufficializzare il matrimonio, anche se ormai, è evidente, che non è più un segreto.

Probabilmente nei prossimi giorni riveleranno alcuni dettagli sulla possibile cerimonia e quando dovrebbe svolgersi. Non è escluso che sia rimandata fino alla prossima Primavera, ma è anche possibile che sia imminente.

Andrea Montanari, volto accreditato del giornalismo Rai: ecco chi è

Andrea Montanari è un volto accreditato del giornalismo Rai. Oggi direttore di Rai Radio 3, ruolo che ricopre dal 2021 è prossimo al pre-pensionamento. In passato ha ideato e condotto lo Speciale Tg1, di cui era direttore, ha poi lavorato in radio e nel 2017 è tornato in tv, dietro le quinte del TG1.

Sulla sua relazione con Paola non ci sono molto notizie, i due sono infatti molto riservati e sono riusciti a tutelare la loro privacy. I due sono molto innamorati e a quanto pare la differenza d’età non è mai stata un problema: Montanari è più grande della giornalista di 25 anni, un dato che non ha limitato la nascita del loro amore.