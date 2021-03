NOW TV cambia nome e logo e diventa semplicemente NOW. Il rebranding del servizio in streaming di Sky, iniziato nel Regno Unito, quindi, prende il via oggi, in contemporanea, anche in Irlanda e in Italia.

A partire da oggi, inoltre, l’app di NOW è disponibile anche su vari dispositivi Fire TV di Amazon, in particolare Fire TV Stick, Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick 4K. Com’è già noto, NOW è già accessibile da smartphone, tablet, PC/Mac, smart tv, game console e dispositivi tv. La lista completa è disponibile sul sito ufficiale di NOW.

La campagna di comunicazione riguardante la nuova brand identity di NOW andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo. Il promo, declinato su tv, social e video digital, è stato realizzato interamente da Sky Creative Agency (SCA), l’agenzia creativa interna di Sky. Nel promo, sarà presente il meglio della programmazione di NOW: film, serie tv, show, produzioni Sky Original e i grandi eventi sportivi.

Marina Storti, Managing Director di NOW UK, ha commentato con le seguenti dichiarazioni l’evoluzione del brand NOW:

NOW è sempre stata la casa dell’intrattenimento di qualità e l’evoluzione del nostro brand fa in modo che nessuno debba perdersi i suoi contenuti di intrattenimento preferiti. Passando da NOW TV a NOW, sposiamo l’eccellente qualità del nostro intrattenimento con la semplicità assoluta. Questa immediatezza dà vita ad una destinazione ideale, nonché ad una comunità pronta ad accogliere tutti coloro che amano l’intrattenimento di qualità.

Claudia Avanzi, Managing Director di NOW Italia, invece, ha dichiarato che il nuovo look di NOW è la prima di una serie di novità importanti: