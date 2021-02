A Marzo si parlerà romano su Sky e Now Tv. Nei tanti viaggi in giro per il mondo che il mondo delle serie tv ci regala ogni mese, a Marzo si resta dentro il Grande Raccordo Anulare di Roma con l’attesa Speravo de Morì Prima la miniserie dramedy dedicata agli ultimi anni di carriera di Francesco Totti.

Pietro Castellitto si mette tutta e scarpini per raccontare la vita del campione della Roma, che nonostante l’età non aveva voglia di smettere di giocare, finchè non è stato spinto “fuori dal campo” dal ritorno di Luciano Spalletti allenatore della squadra interpretato da Gianmarco Tognazzi.

Il mese di marzo, però, si apre con il ritorno in contemporanea USA di The Walking Dead con il primo dei sei episodi extra della decima stagione, ordinati in parallelo all’undicesima stagione che sarà anche l’ultima. In questi episodi ci sarà il ritorno di Maggie (Lauren Cohan) e in alcuni flashback conosceremo Lucille (Hilarie Burton) moglie di Negan.

Il calendario delle serie tv su Sky e Now Tv a Marzo 2021

NB: le serie tv dei canali Premium sono disponibili in streaming su Infinity, i canali non sono in live streaming su Now Tv; le serie Sky Atlantc e Fox sono in live streaming su Now Tv e disponibili on demand