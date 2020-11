Gli anni ’60 sono i protagonisti delle serie tv di Novembre di TIMVision. Vestiti eleganti, colori pastello, tante sigarette e tanto alcool per un mese all’insegna di quegli anni in compagnia delle sette stagioni di Mad Men e degli ultimi episodi di Mrs. America.

Da un lato con Mad Men una serie tv di qualità che ha lanciato tante star da Jon Hamm a Elisabeth Moss, senza dimenticare il suo creatore Matthew Weiner. Dall’altra una miniserie, Mrs America, in prima visione assoluta, dal cast all star a partire dalla protagonista Cate Blanchette e passando per Rose Byrne, Sarah Paulson, Margo Martindale e John Slatterly, anello di congiunzione tra le due serie tv del mese oltre al periodo storico, essendo in entrambe le serie.

Mad Men è una serie tv da riscoprire, un prodotto di qualità che deve far parte del bagaglio personale di ciascun appassionato seriale. La serie tv, caricata a novembre su TIMVision in streaming, racconta il lavoro di un’agenzia pubblicitaria in quegli anni in cui l’avvento della televisione prima e del colore poi stava cambiando la comunicazione audiovisiva. Anni in cui si inserisce il mondo di Mrs. America e le richieste del movimento femminista per la parità di diritti con gli uomini, osteggiato però dalle stesse donne per difendere l’equilibrio familiare. Un mondo ricco di cambiamenti, vivace, colorato, libero e al tempo stesso oppresso dai lacci di una società che pendeva solo da un lato, in cui il bianco maschio, soprattutto sposato, era l’ideale pilastro della società.

Il calendario delle serie tv su TIMVision a Novembre