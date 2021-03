La accendiamo? La frase simbolo di Chi vuol essere milionario è perfetta per “accendere” gli abbonamenti a TIMVision nel mese di Marzo. Arriva infatti sulla piattaforma di streaming Quiz miniserie inglese in 3 episodi (rilasciati in modalità settimanale) che racconta la storia della nascita della trasmissione ma soprattutto dei tentativi operati da un gruppo di aspiranti concorrenti per barare all’interno del gioco, fino al caso del maggiore dell’esercito britannico Charles Ingram vincitore del milione ma accusato di aver barato insieme alla moglie e a un terzo complice.

Una storia vera riprodotta con il sapiente gusto di un thriller improbabile in Quiz diretto da Stephen Frears con la sceneggiatura di James Graham. Nel cast Matthew Macfadyen (Succession) e Sian Clifford (Fleabag) sono Charles e Diana Ingram mentre Michael Sheen è il conduttore della versione inglese di Chi vuol esser milionario. Il catalogo della piattaforma TIMVision Plus a Marzo si arricchisce anche delle prime tre stagione di The Affair intensa serie tv (conclusa da tempo e completamente trasmessa in Italia su Sky e Now Tv) che racconta come una relazione extraconiugale possa cambiare le vite delle persone coinvolte.

Il Calendario delle serie tv su TIMVision a Marzo 2021

Mercoledì, prosegue l’appuntamento settimanale con The Good Fight quarta stagione composta in tutto da 7 episodi, un ciclo di episodi ridotto dal lockdown che ha fatto fermare i set la scorsa primavera. Finale di stagione (la serie è già stata rinnovata per una quinta stagione) il 25 marzo.

s. 1 – 3 16 – Quiz, miniserie in 3 episodi

