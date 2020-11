Realtà e finzione si sovrappongono a Novembre su StarzPlay con serie tv che raccontano la realtà e documentari che sembrano raccontare una storia di finzione. La piattaforma è l’appendice internazionale del canale cable americano Starz, disponibile in Italia come “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video e Rakuten Tv ma anche come app indipendente per smartphone e tablet.

A novembre StarzPlay racconterà l’incredibile storia vera della setta NXVIM, un gruppo nato come centro di supporto e diventato un incubo per le donne che vi facevano parte, marchiate a fuoco e vendute come chiave sessuali. Seduced: Inside the NXIVM Cult è la docu-serie che racconta la setta attraverso la storia di India Oxenberg, figlia dell’attrice Catherine Oxenberg e discendente di una famiglia reale europea.

In No Man’s Land a essere raccontata è una storia legata alla guerra civile siriana. Antoine è un ragazzo francese, che parte alla ricerca di sua sorella ritenuta morta. Mentre tenta di svelare il mistero sulla sorella Antoine finisce per unirsi ad un’unità di combattenti curde, le YPJ, il più grande incubo dell’ISIS, e ad un gruppo disordinato di idealisti internazionali che hanno lasciato i propri paesi per aiutarle nei combattimenti.

Il calendario delle serie tv su StarzPlay a Novembre