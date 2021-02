Un mese di Marzo dal sapore europeo per lo streaming di StarzPlay, la versione internazionale di Starz di proprietà di Lionsgate. Prosegue infatti ogni domenica Pennyworth con una seconda stagione che vede il protagonista, il futuro maggiordomo di Batman, che si è stabilito nel West End costretto a entrare in azione prima che Londra e il paese intero venga raso al suolo.

E da domenica 14 marzo si aggiunge, sempre con la formula degli episodi settimanali, The Attachè una serie tv ambientata in Francia. La serie israeliana racconta la storia di Avshalom (Eli Ben David), musicista di successo ebreo israeliano di origini marocchine, che si trasferisce in Francia per il nuovo lavoro della moglie Annabelle (Héloïse Godet). La donna è la nuova referente dell’ambasciata israelieana a Parigi e trascina nel paese anche il marito. Avshalom si ritrova immigrato in una terra straniera ma il loro arrivo a Parigi coincide con un imponente attacco terroristico nel paese. Così l’uomo si ritrova senza lavoro, senza uno scopo, in una terra che lo addita come terrorista e lo emargina. Il sogno romantico di una fuga d’amore a Parigi si trasforma così in un incubo che fa entrare in crisi la coppia.

Il calendario delle serie tv su StarzPlay a Marzo

28/02 Pennyworth 2×01, prosegue per tutto il mese di Marzo l’appuntamento della domenica con la seconda stagione della serie che racconta le origini di Alfred Pennyworth futuro maggiordomo di Batman.

14/03 The Attachè s.1 (episodi settimanali)

s.1 (episodi settimanali) 28/03 Step Up: High Water s.1-2, prodotta da Lionsgate per YouTube, arriva la serie tv spinoff della saga cinematografica Step Up mentre un reboot/terza stagione è in produzione direttamente per Starz/StarzPlay. A centro le avventure degli studenti della “High Water”, la scuola di arti dello spettacolo più spietata di Atlanta.

Vi ricordiamo che StarzPlay al costo mensile di 4,99€ è disponibile in Italia come “canale” in abbonamento all’interno di Apple Tv, Amazon Prime Video, Rakuten Tv e Vodafone Tv ma anche come app indipendente per smartphone e tablet, ciascuna sottoscrizione non ha legame con l’altra quindi gli stessi dati inseriti per l’abbonamento su un canale non possono essere usati su un altro o sull’app indipendente.